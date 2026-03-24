Что дает ежедневное потребление йогурта: результаты 10-летнего исследования Гарварда

РРегулярное потребление йогурта может изменять микробиом кишечника.

Йогурт – один из самых потребляемых молочных продуктов в мире. В течение многих лет проводились исследования его влияния на пищеварение, усвоение питательных веществ и даже профилактику заболеваний. Как пишет tvrinfo.ro, результаты исследования, проведенного исследователями из системы здравоохранения Mass General Brigham, связанной с Гарвардским университетом, предполагают, что регулярное потребление йогурта может способствовать профилактике колоректального рака.

Для анализа влияния йогурта на здоровье ученые обратились к двум крупнейшим исследованиям, проведенным в Соединенных Штатах: Исследованию здоровья медсестер и Исследованию наблюдения за работниками здравоохранения. В этих исследованиях, проводившихся с 1976 и 1986 годов соответственно, приняли участие более 100 000 медсестер и 51 000 медицинских работников. В течение многих лет участники заполняли подробные анкеты о своем образе жизни, здоровье и питании, включая количество регулярно потребляемого йогурта.

Исследователи также анализировали образцы тканей, взятые у пациентов с колоректальным раком, чтобы определить наличие важной бактерии в кишечной микробиоте – бифидобактерии. Эта бактерия известна своим благотворным влиянием на здоровье пищеварительной системы и своей ролью в регуляции воспаления.

Связь между йогуртом и колоректальным раком

В общей сложности исследователи зарегистрировали 3079 случаев колоректального рака в исследуемых группах. При исследовании тканей пациентов они обнаружили, что в 346 случаях (31%) была обнаружена бифидобактерия, а в 775 случаях (69%) – нет.

Исследователи выявили, что у участников, которые потребляли не менее двух порций йогурта в неделю, вероятность развития опухолей, положительных на бифидобактерии, была на 20 процентов ниже.

Это снижение было особенно заметно при раке проксимального отдела толстой кишки – типе рака, поражающем правую часть толстой кишки и обычно имеющем худший прогноз выживаемости. В связи с этим исследователи предполагают, что регулярное потребление йогурта может изменять микробиом кишечника таким образом, что снижает риск развития этого заболевания.

Сбалансированная кишечная флора

Результаты этого исследования подтверждают идею о том, что микробиом кишечника играет важную роль в профилактике заболеваний.

Благодаря увеличению количества бифидобактерий, регулярное употребление йогурта может помочь поддерживать здоровый баланс кишечной флоры, что, в свою очередь, может повлиять на снижение риска развития колоректального рака.

Хотя для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования, исследователи подчеркивают, что диета является важным фактором в профилактике рака, что подчеркивает важность поддержания здоровых пищевых привычек.

