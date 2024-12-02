Люди, которые успешно избавились от жира на руках, поделились своими лучшими советами по укреплению этих частей тела.

Эффективное снижение жира на руках требует комплексного подхода, направленного на потерю жира в целом по телу.

Об этом сказал тренер Майкл Баа, пишет Eatthis. "Невозможно нацелиться на потерю жира в одной конкретной области, известной как "точечное снижение". Вместо этого стремитесь к сочетанию контроля калорий, упражнений на все тело и целенаправленного укрепления рук для достижения наилучших результатов", - посоветовал специалист.

К его рекомендациям присоединились и те, которые уже успешно достигли целей по снижению веса. От питательной диеты до правильного режима тренировок - вот как избавиться от жира на руках, по мнению людей в TikTok.

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1. Включите упражнения на руки в тренировки

Очень важно, чтобы новички понимали, как начать тонизировать руки. Например, Баа рекомендует выполнять силовые упражнения для всего тела три раза в неделю. "Включайте упражнения, нацеленные на руки, такие как отжимания, отжимания на брусьях и тяги, которые также задействуют несколько групп мышц", - рассказал он.

В добавак к этому в одном из видео пользователь TikTok Карла Висентин (@carlavisentin_) рассказала о своих любимых упражнениях, которые она использовала для подтяжки и тонуса рук, включая круговые движения руками, молитвенные пульсы, плечевые пульсы, сгибание и жим бицепса, разгибание рук над головой и отведение рук назад.

2. Создайте дефицит калорий

Пользователь TikTok Киана (@kiana.dez) объясняет в видео, что она похудела на руках, соблюдая дефицит калорий, тренируя верхнюю часть тела "тяжело и усердно". Она добавила: "Сочетание дефицита с силовыми тренировками даст тот подтянутый вид, который вы хотите".

Баа также подчеркнул важность установления дефицита калорий, если вы хотите сбросить жир. "Дефицит калорий является ключом к потере жира, и диета играет важную роль", - отметил он. "Отдавайте приоритет продуктам с высоким содержанием белка (например, курице, рыбе и бобовым), чтобы поддержать восстановление и поддержание мышц, и включайте продукты с высоким содержанием клетчатки (овощи, цельные зерна) для сытости и контроля уровня сахара в крови", - посоветовал он.

Кроме того, умеренно потребляйте полезные жиры, такие как орехи и авокадо. Уменьшите количество обработанных продуктов, рафинированных углеводов и сладких напитков, так как они добавляют много ненужных калорий, не предлагая ничего питательного.

3. Силовые тренировки

Если вы хотите сбросить жир и добавить тонуса мышцам, силовые тренировки - это то, что нужно. Большинство пользователей TikTok отмечают важность работы с гантелями и собственным весом для избавления от нежелательного жира, особенно на руках.

"Силовые упражнения помогают развить сухую мышечную массу в руках, создавая четкий, подтянутый вид по мере ухода жира. Мышечная ткань также имеет более высокую скорость метаболизма, что помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя, поддерживая общую потерю жира", - рассказал тренер.

Он рекомендует выполнять сложные упражнения для верхней части тела, такие как жимы плечами, жимы грудью и тяги, которые активируют несколько групп мышц одновременно для продуктивной тренировки.

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