В популярных продуктах ученые обнаружили вещества, истощающие кишечник: их употребляют почти все

Оказалось, что влияние этих веществ на здоровье гораздо более вредно, чем считалось ранее.

Новое исследование показало, что 168 распространенных химических веществ могут серьезно вредить здоровью кишечника человека. Речь идет о соединениях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно через пищу, воду или окружающую среду, пишет Rynek Zdrowia.

Результаты работы ученых из Кембриджского университета опубликованы в журнале Nature Microbiology. Они выяснили, что влияние этих веществ на здоровье гораздо глубже, чем считалось ранее, и это ставит новые вопросы относительно безопасности многих продуктов.

Среди опасных веществ – пестициды, гербициды и инсектициды, широко применяемые в сельском хозяйстве, а также промышленные химикаты, используемые в производстве пластмасс, антипиренов и других материалов. По мнению ученых, все они способны подавлять рост микроорганизмов, формирующих здоровый микробиом.

Авторы исследования подчеркнули, что большинство из них попадает в организм человека через пищу, воду или при контакте с окружающей средой.

В рамках исследования ученые протестировали 1076 различных химических соединений на 22 видах кишечных бактерий. Как выяснилось, 168 из них оказывают токсическое воздействие на микробиом, причем некоторые могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам. Например, чтобы защититься от действия токсинов, бактерии меняют свое поведение и становятся менее чувствительными к препаратам, таким как ципрофлоксацин.

"Мы обнаружили, что многие химические вещества, хотя и разработаны для воздействия на конкретные цели, например, насекомых или грибки, также влияют на бактерии нашего кишечника. Мы были удивлены тем, насколько мощными были некоторые из них", – сообщила соавтор исследования доктор Индра Ру.

Она добавила, что большинство из них ранее не считались биологически активными для человека, однако исследование показало, что они могут существенно влиять на микрофлору кишечника.

"Настоящая сила этого исследования заключается в том, что теперь у нас есть данные для прогнозирования влияния новых химических веществ на микробиом и что мы сможем разрабатывать будущие агенты, которые будут безопасными по своей сути", – сказал ведущий автор исследования, профессор Киран Патил.

По словам ученых, данных о концентрациях химических веществ, которые фактически попадают в кишечник человека, до сих пор не хватает. Поэтому они подчеркнули необходимость проведения более масштабных исследований по мониторингу воздействия.

"Теперь, когда мы наблюдали такие взаимодействия в лаборатории, важно собрать больше данных о реальном воздействии химических веществ и увидеть, происходят ли подобные эффекты в нашем организме", – подчеркнул Патил.

В качестве одного из способов уменьшения воздействия химических веществ он предложил мыть овощи и фрукты перед употреблением и избегать использования пестицидов в домашних садах.

Ученые назвали 12 продуктов, которые были наиболее загрязнены пестицидами в 2025 году: шпинат, клубника, кале, виноград, персики, вишни, нектарины, груши, яблоки, ежевика, черника, картофель.

Ранее УНИАН писал, что даже спустя 40 лет Чернобыль сказывается на беременных украинках.

Он также подчеркнул, что не следует покупать продукты на стихийных рынках, где не проводят радиационный контроль, "потому что то, что попадает в наш организм, в частности беременных женщин, – это, в частности, через продукты питания".

