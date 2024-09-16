Во время онлайн-консультации врач может выписать электронный рецепт.

Пациенты, которые имеют симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ могут дистанционно оформить временную нетрудоспособность на 5 календарных дней во время действия военного положения. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как это сделать.

Для этого нужно:

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обратиться к врачу, позвонив ему по телефону, написать сообщение или воспользоваться средствами телемедицинской связи;

врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности в течение пяти календарных дней.

"При необходимости врач во время онлайн-консультации выпишет электронный рецепт. Это возможно даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые (исключение - пациенты, которые проходят заместительную поддерживающую терапию)", - уточнили в Минздраве.

В случае необходимости продления медзаключения о временной нетрудоспособности после 5 календарных дней, пациент обязательно должен прийти на личный прием.

Коронавирус в Украине - последние новости

Ранее в Минздраве рассказали, ожидать ли осенью в Украине вспышки коронавируса. В ведомстве отметили, что это маловероятно, ведь на мировом уровне пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT.

В свою очередь врач-иммунолог Борис Донской отметил, что этой осенью-зимой волна по мощности инфицирования COVID-19 в Украине может быть большой. По его словам, в вопросе новых штаммов коронавируса ничего особенно странного и опасного пока нет.

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