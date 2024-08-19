По словам врача, сейчас в Украине тяжесть течения болезни становится приемлемой.

Украина столкнулась с резким увеличением заболеваемости коронавирусом в конце лета 2024 года. По прогнозам специалистов, этой осенью-зимой волна по мощности инфицирования COVID-19 в стране может быть большой. Об этом заявил врач-иммунолог Борис Донской в интервью OBOZ.UA.

У него спросили, можно ли сказать, что "ковид", о котором украинцы забыли в начале полномасштабной войны, сейчас не опаснее сезонного гриппа.

"Это вопрос, который надо изучать. Однако на сегодня его летальность, степень поражения и тяжесть действительно становятся приемлемыми, как и любая сезонная респираторная вирусная инфекция", - объяснил Донской. Видео дня

Врач отметил, что в вопросе новых штаммов коронавируса ничего особенно странного и опасного пока нет. В частности врачи из других стран, где зафиксирован рост заболеваемости, сообщают, что самый распространенный подштам Омикрон FliRT не вызывает тяжелых форм у вакцинированных людей.

"Возможно, позже что-то и будет, ведь периодически даже штаммы гриппа удивляют своей тяжестью. Но опять-таки, этот вопрос надо исследовать", - отметил специалист.

По его словам, с коронавирусом в Украине пока ситуация не является такой страшной, как об этом рассказывают в СМИ, однако вирус действительно является распространенным. Поэтому в сезон ОРВИ иммунолог спрогнозировал, что волна по мощности инфицирования COVID-19 может быть большой.

"Но будут ли из-за этого забиты реанимации, или морги? Нет, не будут", - заверил Донской.

Коронавирус в Украине - последние новости

Ранее директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в Киеве увеличивается количество людей с подтвержденным тестом на коронавирус COVID-19. По ее словам, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660, то за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека.

В то же время главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что сейчас в Украине нет оснований вводить ограничения из-за распространения коронавируса.

"Этот уровень не является достаточным или таким, который приводил бы к введению каких-то противоэпидемических мероприятий", - сказал он.

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