С сентября будут регистрировать циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы.

Осенняя вспышка COVID-19 в Украине маловероятна, потому что на мировом уровне пока нет новых мутаций коронавируса, кроме FLiRT. Об этом в интервью "УП. Жизнь" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Примерно с сентября мы уже будем регистрировать циркуляцию других респираторных вирусов, которые вытеснят COVID-19 из общей массы. То есть заболеваемость COVID-19 должна уменьшаться в течение этого зимнего периода при оптимальном сценарии", - заявил он.

В то же время, по словам Кузина, если появится новый штамм, то можно ожидать, что заболеваемость COVID-19 будет добавляться к стандартной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кузин заявил, что в Украине резко растет заболеваемость COVID-19: если в июле регистрировать 11,5 тысяч больных, то а за первую половину августа было более 26 тысяч.

Он отметил, что увеличение количества случаев вызвано новым субвариантом COVID-19 Omicron - FLiRT. Течение заболевания легкое для людей, которые имеют полный курс вакцинации. Однако для людей старше 60-ти лет и людей с сопутствующими хроническими болезнями возможно тяжелое течение. "Относительно основных особенностей FLiRT стоит отметить то, что он пока не характеризуется каким-то повышением уровня госпитализации или каким-то чрезвычайно сложным течением. Но вместе с тем, он по своим характеристикам гораздо быстрее передается и очень быстро вызывает такую волнообразную заболеваемость", - сказал Кузин.

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