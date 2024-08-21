В Украине резко растет заболеваемость COVID-19 в Украине резко растет заболеваемость COVID-19

В Украине с июля распространяется штамм FLiRT, который очень быстро передается.

В Украине резко растет заболеваемость COVID-19: если в июле регистрировать 11,5 тысяч больных, то а за первую половину августа уже более 26 тысяч. Об этом сообщил в эфире телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что увеличение количества случаев вызвано новым субвариантом COVID-19 Omicron - FLiRT. Течение заболевания легкое для людей, которые имеют полный курс вакцинации. Однако для людей старше 60-ти лет и людей с сопутствующими хроническими болезнями возможно тяжелое течение.

"Относительно основных особенностей FLiRT стоит отметить то, что он пока не характеризуется каким-то повышением уровня госпитализации или каким-то чрезвычайно сложным течением. Но вместе с тем, он по своим характеристикам гораздо быстрее передается и очень быстро вызывает такую волнообразную заболеваемость", - сказал Кузин. Видео дня

В подтверждение он привел цифры заболеваемости: "В июне Минздрав зарегистрировал 2300 новых случаев заболевания COVID, в июле, когда уже начали регистрировать появление штамма FLiRT - почти 11,5 тысяч, а за первую половину августа - чуть больше 26 тысяч украинцев обратились за оказанием медицинской помощи".

Кузин отметил в то же время, что количество пациентов, находящихся на стационарном лечении, остается относительно небольшим.

"Это 2-2,5 тысячи и в подавляющем большинстве, более 80%, это пациенты старше 60 лет, которые не получили вакцинации вообще, или не получали вакцинацию в течение последних 12 месяцев", - сказал главный санитарный врач Украины.

По его данным, в частности, в июле находилось на стационарном лечении 2 739 пациентов из почти 11,5 тысяч заболевших.

Коронавирус в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной инфекции типа COVID-19 теперь не является чрезвычайной ситуацией международного значения. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что риск появления новых штаммов, которые будут вызывать новые всплески заболеваний и смертей, остается.

Недавно главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что сейчас в Украине нет оснований вводить ограничения из-за распространения коронавируса.

Городские власти Киева на днях информировали, что в столице стремительно растет заболеваемость COVID-19.

Если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660, то за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека.

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