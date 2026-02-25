Ученые назвали десятилетие, которое определяет будущее здоровье человека

В этот период очень важно следить за здоровьем, избавиться от вредных привычек и выбрать здоровый образ жизни, чтобы прожить дольше.

Ученые утверждают, что десятилетие между 36 и 46 годами имеет решающее значение для общего здоровья человека.

Об этом говорится в исследовании, проведенном в 2025 году, пишет Yourtango. Тренер по здоровью Дэн Го рассказал, что ученые десятилетиями наблюдали за сотнями людей, и выяснили, что привычки в возрасте от 36 до 46 лет имеют большее значение для будущего здоровья, чем привычки любого другого десятилетия.

Это основано на результатах финского исследования здоровья, в котором отслеживались 369 участников, родившихся в 1959 году, в 1968 году. Исследователи проверяли состояние здоровья участников в возрасте 27, 36, 42, 50 и 61 года, чтобы определить их здоровье. Исследование в основном было сосредоточено на влиянии курения, употребления алкоголя и недостаточной физической активности.

По словам Го, привычки, которые человек приобретает в течение этого десятилетия, остаются с ним на всю жизнь. Ученые добавили, что с возрастом сложнее избавиться от вредных привычек, поэтому лучший вариант - сделать это в молодости.

Кроме того, как отметил Го, формирование более здоровых привычек в этот период "полностью изменит траекторию здоровья человека".

Хотя финское исследование является первым в своем роде, изучающим конкретное десятилетие между 36 и 46 годами, другие исследования также подчеркивают важность здоровых привычек в среднем возрасте.

Например, исследование 2020 года, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, пришло к выводу, что приверженность здоровым привычкам в среднем возрасте дает больше шансов избежать диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование 2007 года, опубликованное в "Американском журнале медицины", показало, что изменение образа жизни в среднем возрасте снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Издание отметило, что уделив особое внимание этому десятилетию своей жизни и позаботившись о своем теле как можно лучше, человек действительно сможете изменить ситуацию.

"Эти 10 коротких лет могут существенно повлиять на ваше здоровье в последующие десятилетия жизни", - подытожило издание.

