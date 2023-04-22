Разрез пациента был настолько мал, что после операции он принимал только парацетамол.

Испанские врачи успешно провели первую в мире полностью роботизированную трансплантация легких.

Для проведения оперативного вмешательства хирурги использовали робота с четырьмя "руками" под названием "Да Винчи", сообщило The Next Web. Пациентом был 65-летний мужчина. Ему диагностировали легочный фиброз - заболевание легких, опасное для жизни.

Перед операцией хирурги убрали воздух из донорского легкого, чтобы уменьшить его размер. В результате легкое было помещено в грудную клетку через разрез шириной 8 см.

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Возле ребер были сделаны небольшие надрезы для размещения "рук" робота и 3D-камер, благодаря которым хирурги смогли видеть полость внутри.

Медики прокомментировали, что новая технология является менее болезненной и снижает риск послеоперационной инфекции, поскольку рана легко закрывается.

"Эта техника улучшит качество жизни пациентов, сократит послеоперационный период и уменьшит боль", – рассказал заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких больницы Валь д'Хеброн, доктор Альберт Джауреги.

Отмечается, что разрез пациента был настолько мал, что он принимал только парацетамол. А традиционная трансплантация легких требует послеоперационной реабилитации с помощью гораздо более сильных обезболивающих.

"С момента, когда я пришел в себя и очнулся от общего наркоза, я не чувствовал боли", – подчеркнул мужчина.

Как отметил доктор Джауреги, другим пациентам, ожидающим операции по трансплантации легких будут предлагать новую технику.

Робот "Да Винчи"

Работа "Да Винчи " разработали в 2000 году. Его используют для лечения сотен тысяч пациентов. Система не выполняет операцию сама, а повторяет движения рук хирурга в реальном времени.

Работа использовали для пересадки легких только один раз - в больнице Лос-Анджелеса. Однако тогда "Да Винчи" провел операцию лишь частично, а легкое вставляли в грудную клетку традиционным способом.

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