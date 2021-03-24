Трансплантация прошла успешно. Ребенок хорошо себя чувствует.

В Охматдете впервые пересадили почку. Новый орган получила 12-летняя девочка из Харьковщины, которая с рождения имела проблемы с почками,

Об этом рассказала член наблюдательного совета благотворительной организации "Твоя опора" Ирина Заславец в своем Facebook.

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Всю жизнь родители жили с пониманием, что почки девочки могут отказать. А когда это произошло, папа без колебаний согласился стать донором.

Трансплантация прошла успешно. Ребенок хорошо себя чувствует и в четверг ждет в гости журналистов, чтобы рассказать, как это замечательно – иметь здоровую почку и папу, который ради нее готов на все.

"Мало кто знает, но, когда у ребенка отказывают почки, он переезжает в Киев в Охматдет, где трижды в неделю проходит процедуру гемодиализа. Далеко не у всех родителей хватает сил добиться денег на трансплантацию за рубежом – это 70 тысяч долларов. И для таких деток токсикология Охматдета превращается в дом, где они живут годами. Часто сами. Ко многим мамы с папами приезжают в гости", – рассказала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец.

Она добавила, что теперь шанс на счастливую жизнь есть у всех деток, которые сейчас живут в токсикологии Охматдете.

Трансплантация в Украине: что стоит знать

С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

В декабре 2020 года заработал Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через три года Украина будет иметь собственную полноценно функционирующую систему трансплантологии.

В течение 2020 года в Украине провели 118 трансплантаций по сравнению с 78, которые были сделаны в 2019 году.

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Автор: Виктория Гордиенко