Донорами костного мозга могут стать украинцы в возрасте от 18 до 35 лет.

Впервые в Украине для пациента нашли донора в национальном реестре доноров костного мозга.

Об этом сообщили в украинском реестре доноров костного мозга. Донор поделился своими стволовыми клетками. Донация проводилась в киевской больнице Охматдет и длилась около 5 часов.

"Наш спаситель смотрел телевизор и лежал в кресле, укрытый теплым одеялом и заботой врачей и всего персонала. А в это время, его гемопоэтические стволовые клетки собирались аппаратом в специальный сет", – поясняется в сообщении.

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Это 65-я трансплантация костного мозга от неродственного донора, которая состоялась в Украине.

Донорство костного мозга в Украине

Операции по трансплантации костного мозга от неродственных доноров в Украине начали проводить в 2021 году. До этого пациенты были вынуждены ехать на лечение за границу.

Сейчас в украинском реестре доноров костного мозга зарегистрировано 8 840 потенциальных доноров.

Донорами костного мозга могут стать украинцы в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на Ubmdr.org и заказать тест-набор.

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