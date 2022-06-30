Девочка годами страдала от проблем с пищеводом.

В больнице Святого Николая во Львове медики создали искусственный пищевод для шестилетней девочки из Ковеля.

Об уникальной операции сообщили на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова.

В двухлетнем возрасте ребенок ненароком выпил моющее средство. Химическая жидкость вызвала тяжелые ожоги пищевода, из-за чего функции глотания и продвижения пищи были нарушены.

Медики регулярно проводили операции и расширяли суженный зарубцованный пищевод. Со временем это перестало помогать, и пациентке установили гастростому – трубочку в животе, по которой пища вводилась сразу в желудок. Несмотря на это, ребенок не мог глотать даже воду и слюну, поэтому была вынуждена постоянно носить с собой платок.

В сентябре девочка должна пойти в школу. Поэтому мама обратилась к медикам, чтобы они вылечили ее дочь.

По словам врачей, такие операции для маленьких пациентов – редкость.

"Искусственный пищевод они сформировали из фрагмента толстого кишечника, разместив его за грудиной от желудка до верхнего сегмента пищевода. Уже на третий день после операции Оля начала самостоятельно глотать слюну, а через неделю – пить воду", – говорится в сообщении.

Напомним, в мае в больницы Охматдет провели первую трансплантацию костного мозга взрослому.

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