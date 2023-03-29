Донорское сердце получил 43-летний мужчина, который находился в очереди на пересадку.

В Одессе впервые провели трансплантацию сердца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В ночь с 28 на 29 марта в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это чрезвычайно сложная операция, для которой нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента. Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть не более четырех часов.

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"Операция прошла успешно. Донорское сердце получил мужчина в возрасте 43 лет, который находился в очереди на пересадку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Одесская ГКБ №10 является многопрофильной больницей интенсивного лечения. Учреждение включено в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Как сообщил заведующий отделом трансплантации почки и гемодиализа Института сердца МОЗ Украины Михаил Загрийчук, который также участвовал в операции, донором стал молодой человек, погибший от травмы головы.

"Первое изъятие органов (сердца и двух почек) в Одесской городской больнице номер 10. Первая трансплантация сердца в Одессе... Низкий поклон семье донора за согласие на пересадку органов – вы спасли три жизни", - сообщил он.

По его словам, на этой неделе специалисты обращались к трем семьям, у которых погибли родственники, которые могли бы стать посмертными донорами, но согласие дала только одна – в Одессе.

Уникальная пересадка легких во Львове

Как сообщал УНИАН, в январе львовские хирурги провели уникальную пересадку легких от посметного донора. Это была вторая такая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели без помощи иностранных коллег.

Тогда донором стал 54-летний мужчина, который умер в результате инсульта. Благодаря ему удалось спасти целых пять жизней, ведь кроме легких врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки.

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