Обычно турникет рекомендуют накладывать на два часа.

В Харькове прооперировали украинского военного, который провел 36 суток с турникетом на раненой ноге и выжил. Об этом рассказали на фейсбук-странице Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

41-летнего защитника по имени Александр более месяца не могли эвакуировать с позиций под Волчанском. Все это время он провел с наложенным на ногу турникетом, хотя обычно их рекомендуют держать не дольше двух часов. Даже самые опытные военные хирурги не помнят такой цифры: 864 часа.

"Но когда других вариантов нет, когда вокруг – ожесточенные бои, остается сцепить зубы и надеяться на чудо. И оно произошло, Александр выжил. Предыдущий рекорд, который буквально недавно зафиксировали также в харьковском госпитале, был 24 суток с турникетом на руке", – говорится в сообщении.

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Заместитель начальника по медицинской части Военно-медицинского клинического центра Северного региона Вячеслав Куренной объяснил, что военный выжил за счет правильного менеджмента турникета. Если бы его не наложили или сделали бы это неправильно, воин бы умер.

"Я думаю, что обученность военнослужащих растет. Постепенно войска наполняются людьми, которые прошли базовое обучение и понимают, что и как делать при полученных ранениях. Боец жив, но, к сожалению, выполнена ампутация того участка конечности, которая была с турникетом. Впрочем, если бы этот турникет сняли, пациент бы умер... Мы не встречали в литературе данных о подобных долговременных случаях. И, к сожалению, сейчас это случается. Военнослужащему, который получил ранение, иногда очень сложно попасть с позиции до этапа оказания медицинской помощи", – добавил он.

Известно, что Александра привезли в харьковский госпиталь в тяжелом состоянии. У него диагностировали высокую анемию и интоксикацию из-за большой кровопотери. Медики провели военному предоперационную подготовку – в частности, восстанавливали объем циркулирующей крови и повышали гемоглобин.

"Он был доставлен с показателями гемоглобина 69, это очень низкий гемоглобин, на таком гемоглобине не рекомендуют проводить оперативные вмешательства. Между этим у пациента была гипоальбунемия, это было связано с тем, что он не ел и не пил нормально долгое время. Он рассказывал, что нормального приема пищи он не помнит. Далее мы стабилизировали больного еще во время наркоза. И начали оперативное вмешательство", – отметила старший ординатор отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Инна Стецюк.

Примечательно, что такие осложнения – "самое малое, что могло произойти с человеком после 36 суток с турникетом на раненой ноге". Хирург Дмитрий Ситченко, который оперировал Александра, имел такой случай впервые в своей практике. Он рассказал, что у больного уже началась гангрена, отмирание конечности с гнойным осложнением.

"Поэтому у него были интоксикация, обезвоживание, анемия, гипоальбуминумия и вообще он очень похудел. Но ему очень повезло", – пояснил врач.

В госпитале рассказали, что хмельничанин прибыл в заведение в сознании. Военный вспомнил, что получил ранение, когда наступил на мину. Предположительно – лепесток. Боец добавил, что не мог эвакуироваться месяц и шесть дней.

По словам Александра, потом ухудшилась погода, замолчали вражеские дроны и его вывезли с позиций. Турникет ему накладывали другие военные, поскольку сам бы он сделать этого не смог. Уже в послеоперационной палате он рассказал, что еще со второго дня ранения осознавал, что потеряет ногу:

"И я уже не зацикливался на этом. Хотел жить, хотел к семье, к сыновьям. У меня двое сыновей. Старшему 12, младшему всего 2 годика. Это меня и держало".

Впереди военного ждет медицинская эвакуация на запад Украины и протезирование.

Спасение военных в Украине

Летом стало известно, что в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова провели уникальную операцию для спасения военного. Вражеский снаряд пробил его легкое и остановился в сердце. Ему провели экстренную операцию в Днепре, но отверстие в сердечной артерии представляло угрозу жизни мужчины, поэтому пришлось оперировать снова.

Летом 2023 года мы рассказывали о том, как украинские военные врачи достали хвостовик мины из тела одного из военнослужащих. Для этого пришлось вызывать саперов. Тогда врачи отмечали, что раненый военнослужащий находится в стабильном состоянии и готовится к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.

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