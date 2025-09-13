Специалист отметила, что грибы очень богати питательными веществами и способны обеспчить организму целый ряд преимуществ для здоровья.

Грибы обладают рядом полезных свойств: от борьбы с воспалением до поддержания здоровья кишечника, обеспечивая организм витаминами и минералами.

Доктор медицины, невролог и эксперт в области здоровья мозга Хайди Моавад описала в статье для Verywellhealth все главные преимущества от употребления грибов.

1. Борется с воспалением

Грибы обладают противовоспалительным действием, что может снизить риск и тяжесть воспалительных заболеваний.

Грибы содержат несколько различных биоактивных метаболитов - веществ, вырабатываемых в процессе пищеварения. Именно они отвечают за противовоспалительное действие грибов.

2. Содержит антиоксиданты

Грибы являются источником природных антиоксидантов. В частности, различные компоненты и побочные продукты грибов оказывают антиоксидантное действие на организм.

3. Способствует снижению уровня холестерина

Употребление в пищу грибов способствует снижению уровня холестерина и липидов (жиров).

Химические компоненты различных видов грибов могут связываться с жиром и холестерином, выводя их из организма, а грибные ферменты могут снижать уровень холестерина в крови, расщепляя вредные жиры.

4. Способствует здоровью кишечника

Грибы содержат клетчатку и бета-глюканы, полезные для здоровья кишечника. Эти компоненты способствуют пищеварению и могут также предотвращать запоры.

5. Контролирует артериальное давление

Грибы считаются диетическим антигипертензивным средством, поскольку они богаты соединениями, снижающими артериальное давление: эргостеролом, полифенолами, терпенами, терпеноидами, полисахаридами и белками.

6. Обладают противовирусными и антибактериальными свойствами

Исследования показали, что грибы могут укреплять иммунную систему и проявлять антимикробные свойства, которые помогают защищать от различных инфекционных заболеваний. Некоторые из этих антимикробных эффектов могут быть обусловлены питательными веществами, содержащимися в грибах. Также предполагается, что грибы содержат химические вещества, способные подавлять рост микроорганизмов.

7. Безопасны для диабетиков

В грибах очень низкое содержание глюкозы и других сахаров. Это полезная и сытная пища, которая не вызывает быстрого повышения уровня сахара в крови.

Кроме того, исследования показывают, что грибы могут снижать уровень глюкозы в крови и увеличивать выработку инсулина у некоторых людей.

Грибы содержат все необходимые организму незаменимые аминокислоты, они являются отличным выбором в качестве альтернативы мясу или способа добавить больше белка в рацион.

К тому же грибы являются экономичным продуктом.

