Оказалось, что не всегда такая привычка безопасна.

Существует мнение, будто бы чашечка горячего какао или горячего шоколада перед сном способна отправить любого человека, даже самого маленького, в мир сладких снов. Узнайте, стоит ли на самом деле пить какао на ночь.

Нужно ли употреблять какао на ночь - польза и вред напитка

Годами и многими поколениями было проверено, что если выпить стакан молока на ночь, организм скорее захочет спать, и до утра человек точно будет видеть сладкие сны. Но молоко в чистом виде любят не все, а вот какао предпочитают и взрослые, и дети.

Диетолог-эндокринолог Анастасия Соколова в комментарии УНИАН рассказала, можно какао на ночь или нет. Она считает, что горячий шоколад или просто какао - это напиток, в состав которого входят какао-бобы, молоко или сливки и сахар. Какао обычно можно пить на ночь, поскольку в нем содержатся магний и триптофан (незаменимая аминокислота). Эти полезные элементы обладают успокаивающим действием и способствуют налаживанию сна. Наиболее полезным будет тот горячий шоколад, в котором содержатся только тертые какао-бобы и вода. Такой напиток можно употреблять между приемами пищи.

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Врач рекомендует не переживать о том, можно ли пить какао на ночь при похудении, ведь напиток, приготовленный на воде и без сахара разрешен тем, кто хочет сбросить вес. Если вы не имеете противопоказаний по потреблению этого напитка, стоит пить не более 150-200 мл горячего шоколада или какао в сутки.

Можно ли на ночь пить какао детям

По словам Соколовой, важно понимать, что если горячий шоколад, обычное какао или какао несквик на ночь провоцируют возбуждение, то оптимально его потреблять за 2-3 часа до сна. Промежуток времени может быть и больше. Важно, чтобы ощущение возбуждения прошло и сон человека не был нарушен:

Стоит обратить внимание на то, что какао, приготовленное на молоке, считается элементом пищи, а есть тоже стоит в последний раз за 2-3 часа до сна.

Эксперт говорит, что обычно какао или горячий шоколад на ночь оказывают возбуждающее действие на организм детей дошкольного возраста. Возбуждение нервной системы вследствие потребления горячего шоколада быстро проходит. Если правильно подобрать время для потребления напитка вечером, то проблем со сном можно избежать.

Кому нельзя пить горячий шоколад и какао на ночь

Диетолог утверждает, что в горячем шоколаде есть небольшое количество теобромина, - это органическое соединение, которое способно стимулировать нервную систему (похожее по строению на кофеин). Какао или горячий шоколад на ночь не стоит пить людям, организм которых очень чувствителен к теобромину.

Если после потребления напитка есть ощущение возбуждения, то употреблять напиток вечером нельзя, поскольку возможны бессонница и частые просыпания.

Еще пить какао на ночь и в течение дня не рекомендуется:

Тем, у кого есть проблемы с кишечно-желудочным трактом, в том числе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и хронический гастрит - людям с такими заболеваниями напиток противопоказан, поскольку он может повреждать слизистую оболочку желудка или провоцировать изжогу.

Людям с нарушением углеводного обмена - с преддиабетом и диабетом 2 типа, поскольку он может вызвать повышение уровня сахара в крови.

Детям в возрасте 3-5 лет - у них нервная система более чувствительна к теобромину, и этот напиток будет провоцировать ее возбуждение.

Всем остальным людям, не имеющим противопоказаний, вполне можно выпить чашечку горячего напитка за 2-3 часа до сна.

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