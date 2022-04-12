С ее помощью вывоз на вертолете раненых длится 2 минуты вместо обычных 20-ти.

В Украину из США привезли инновационную систему Vita Rescue System стоимостью 500 тыс. долларов, которая позволяет быстрее и безопаснее применять эвакуацию воздухом, в частности, и с поля боя.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина" рассказал CEO компании Vita Inclinata Technologies Калеб Карр.

Он рассказал, что с помощью этой разработки вывоз на вертолете раненых длится 2 минуты вместо обычных 20-ти: система, которую устанавливают на вертолет, помогает стабилизировать медицинские носилки, прикрепленные к летательному аппарату.

По словам Карра, ею должны оборудовать украинский вертолет Ми-8. Уже завтра состоится обучение для сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Выучка продлится от 4 до 6 часов.

Сейчас системы Vita Rescue System стоят на вооружении воздушных сил США.

Как сообщал УНАН, 2 апреля стало известно, что в Украину отправят 30 бронированных "скорых", купленных на собранные средства украинским посольством в Великобритании. "Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорилось в заявлении посольства.

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