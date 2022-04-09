Среди очень тяжелых пациентов есть дети с ампутированными конечностями.

В Днепропетровской области лечат более 80 раненых на железнодорожном вокзале Краматорска. Примерно 20% из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик, сообщает Суспільне.

По ее словам, среди очень тяжелых пациентов есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.

Всего среди доставленных из Краматорска раненых – 19 детей.

По словам Кулик, врачи области принимали пациентов весь вечер и ночь 8 апреля и принимают до сих пор.

"Круглосуточная психологическая поддержка этих пациентов, их семей – все это организовано", – сказала представительница ОВА.

Кулик отметила, что врачи снабжены медицинскими средствами. Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля российские войска ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска, откуда велась эвакуация населения. На момент удара там находились около 4 тыс. человек. В результате удара погибли по меньшей мере 52 человека, 109 человек были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: