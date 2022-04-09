На деоккупированных территориях страны, в тех городах, где больницы уничтожены полностью, разворачивают полевые госпитали. Процесс оказания медицинской помощи не останавливается ни на минуту.

В регионах, где ведутся активные боевые действия, медицинская помощь оказывается раненым на первом этапе теми больницами, которые есть рядом, а затем эвакуируют туда, где делают операции, и далее отправляют на реабилитацию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона .

По его словам, в Луганской и Донецкой областях, там, где практически не осталось больниц, многих пациентов эвакуировали в более безопасные места на запад и в центр страны.

Дополнительно развернуты полевые госпитали на западе Украины, чтобы откатать весь процесс технологически, как будут работать эти больницы.

"На деоккупированных территориях Киевской, Сумской и Черниговской областей сразу после деоккупации мы обращаемся в департаменты здравоохранения областных государственных администраций, которые анализируют ситуацию. Если есть потребность, поскольку возвращаются жители, а больница уничтожена, разворачиваем полевые госпитали. В Буче и Ирпене запущены больницы на базе существующих учреждений. В Бородянке работает экстренная медицинская помощь и оцениваются последствия и количество людей, которые сейчас там остались", - сказал Ляшко.

Также министр отметил, что врачей для работы с политравмой и огнестрельными ранениями достаточно. Все, кто имеет опыт хирургии и травматологии переквалифицировались и работают, чтобы спасать и бойцов и мирных жителей, которые сегодня подвергаются ранениям. Кроме того, на помощь в Украину уже прибыло 290 иностранных медицинских работников.

Всего в Украине с начала войны повреждено 307 учреждений здравоохранения, сюда входят и Центры первичной медико-санитарной помощи. Полностью уничтожена и не подлежит восстановлению 21 больница.

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