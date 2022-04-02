Автомобили куплены за деньги от пожертвований.

В Украину отправят 30 бронированных "скорых", купленных на собранные средства украинским посольством в Великобритании.

Об этом сообщило посольство Украины в Британии.

"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org, на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в заявлении.

Всего приобрели 30 автомобилей, 15 из них начнут переправлять в Украину в начале недели.

В конце марта за средства, собранные через платформу, приобрели 20 тонн медикаментов общей стоимостью почти миллион долларов.

Как сообщал УНИАН. 23 марта стало известно, что врачи "скорой", которые первыми выезжают на место событий и часто под пулями, получат бронежилеты. В частности, более тысячи бронежилетов передадут врачам экстренной медицинской помощи. В Минздраве также сообщили, что скоро прибудут новые партии бронежилетов. Их распределят между учреждениями экстренной медицинской помощи, расположенными непосредственно в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях.

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