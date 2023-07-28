По подсчетам специалистов в мире от гепатита каждые 30 секунд умирает человек.

Люди, живущие с гепатитом B и гепатитом C, могут быть более склонны к развитию рака, чем люди, выкуривающие пачку сигарет в день.

По данным Фонда Центра анализа заболеваний (CDA), люди, инфицированные вирусами гепатита B и C, "имеют такой же или значительно более высокий риск развития рака, чем те, кто все время выкуривает одну пачку сигарет в день", пишет The Independent.

Специалисты Фонда утверждают, что в связи с этим, гепатит В и C должны "рассматриваться как инфекции, вызывающие рак, и международные рекомендации должны быть соответствующим образом пересмотрены".

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Фонд обнаружил, что вирусы гепатита В и С имеют высокую онкогенность. Онкогены - это мутировавшие гены, которые могут привести к раку многих органов.

"Важно признать высокий риск развития рака, связанного с инфекциями гепатита В и С, и направить пациентов на лечение. Лечение может снизить риск развития рака на 85% и более", - говорится в анализе Фонда.

Что такое гепатит

Гепатит - это термин, используемый для описания воспаления печени. Гепатит В передается через кровь инфицированного человека. Например, заболевание может передаваться от больных матерей их детям, или через незащищенный секс и употребление инъекционных наркотиков.

Гепатит С обычно передается через контакт крови с инфицированным человеком.

По подсчетам специалистов в мире от гепатита каждые 30 секунд умирает человек. В общем у более 350 млн человек был диагностирован гепатит B или C во всем мире, что приводит к более чем 1,1 млн смертей каждый год.

К 2040 году смертность от этого заболевания может превзойти смертность от малярии, ВИЧ и туберкулеза вместе взятых.

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