Большинство людей, которые подцепили Боткина, говорили, что делали покупки на рынке, отметил главный санитарный врач.

Вирусный гепатит А в Украине мог спровоцировать вспышку заболеваемости в Винницкой области по нескольким причинам.

Вероятной причиной инфицирования большого количества людей могла стать питьевая вода или пищевые продукты, рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

"...обычно такое количество (больных, - Ред.) говорит о том, что, вполне вероятно, причиной могла стать питьевая вода. Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство людей, которые заболели, говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты", - отметил собеседник.

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Чиновник добавил, что есть несколько случаев заболевания людей на производстве - речь идет о молокозаводе и кондитерских фабриках. "Поэтому сейчас отрабатываются параллельно все сценарии (инфицирования, - Ред.), и мы уже перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей", - сказал Кузин.

Бушует гепатит - Винница и область оказались "под ударом"

6 ноября в Минздраве Украины сообщили, что с 17 октября в регионе гепатит А (болезнь Боткина) лабораторно подтвержден у 245 человек, 182 из них госпитализировали. 128 человек уже выписаны.

Стоит отметить, что это редкое заболевание, его обычно фиксируют в странах, в которых есть проблемы с доступом к чистой воде. Гепатит А передается фекально-оральным путем.

После того, как в Винницкой области зафиксировали вспышку заболеваемости, на лабораторное исследование отправили 66 проб воды из общественных источников, точек продаж, распределительной сети и частных колодцев.

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