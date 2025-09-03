По словам исследователей, маникюр с использованием гель-лака может быть опасным.

В Европе под запрет попал ключевой ингредиент в гелевых лаках, благодаря которому покрытие на ногтях быстро затвердевает, - исследователи говорят, что вещество вызывает бесплодие. Ситуация, скорее всего, повлияет и на украинский рынок.

Как пишет The Independent, большинство европейских стран с 1 сентября запретили использование в косметике вещества триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO), которое признали потенциально токсичным для человека.

Суть в том, что TPO применяют в гелевых лаках как фотоинициатор, который позволяет покрытию быстрее затвердевать под действием ультрафиолетового излучения и дольше сохранять цвет. Однако ряд исследований на животных показал, что вещество может вызывать долгосрочные проблемы с фертильностью (репродуктивной способностью).

То есть, исследователи предполагают, что "ингредиент" вызывает бесплодие. Именно из этих соображений ЕС принял решение о запрете на него - по крайней мере до тех пор, пока не будут завершены дальнейшие исследования.

Теперь во всех 27 странах-членах ЕС, а также в государствах, придерживающихся европейских стандартов, например, Норвегия, Швейцария, салоны маникюра должны изъять из обращения гелевые лаки с TPO и безопасно утилизировать остатки. Производители же обязаны изменить формулу продукции, сделав ее безопасной. Вероятно, эти изменения коснутся и Украины.

В то же время, по данным издания, в Америке применение TPO до сих пор не урегулировано на законодательном уровне - как и многие другие пищевые добавки и химические ингредиенты, которые уже запрещены в Европе. Однако запрет может повлиять и на американскую индустрию красоты.

"Если компании закупают товары в Европе или сталкиваются с перебоями поставок, им придется приспосабливаться. Те производители, которые реформируют свои продукты для рынка ЕС, вполне могут внедрить те же изменения и в США, чтобы избежать двойных стандартов. Кроме того, шаг Европы может подтолкнуть американских регуляторов или власти отдельных штатов к аналогичным действиям", - пишет СМИ.

Представительница британской отраслевой ассоциации CPTA Франческа Раполла объяснила изданию Scratch, что в отдельных случаях компании могут добиться исключений из правил ЕС, доказав, что риски можно свести на нет. Но в случае с TPO этого не произошло.

"Индустрия не смогла, да и не могла доказать безопасность дальнейшего использования этого вещества в средствах для ногтей, главным образом из-за того, что нет альтернатив, которые бы могли полностью его заменить", - сказала она.

Впрочем, в сфере маникюрных услуг звучит и критика.

"Запрет TPO в УФ-гелях не имеет научно обоснованной оценки рисков", - заявил в открытом письме калифорнийский научный консультант Даг Шун.

Опасность других продуктов для здоровья

