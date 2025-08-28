В целом ученые оценили 31 вид напитка.

Микропластик окружает нас повсюду - в воздухе, морях и реках. Более того, его даже находят в кишках акул и внутри растущих растений. Кроме того, микропластик есть и внутри людей. Об этом пишет The Independent.

Известно, что одним из основных путей попадания микропластика в организм являются жидкости, которые мы пьем. В частности исследователи установили, что микропластик присутствует как в водопроводной, так и в бутылочной воде. Однако новые исследования свидетельствуют о том, что горячие напитки могут быть еще большим источником микропластика, чем считалось ранее.

Учёные из Бирмингемского университета проверили 155 распространённых безалкогольных напитков, среди которых горячие и холодные, на наличие микропластика, чтобы получить представление о среднем уровне воздействия на человека ежедневных напитков.

"Исследование, которое, как считается, является первым в своем роде, показало, что самая высокая концентрация микропластика была в горячем чае и горячем кофе.В ходе исследования также было проверено на содержание микропластика холодный чай и кофе, но их содержание оказалось значительно меньше, что свидетельствует о том, что высокие температуры и процессы, которые используются для приготовления горячих напитков, влияют на уровень микропластика, который попадает в конечный продукт", - добавили в The Independent.

В целом ученые оценили 31 вид напитка, среди которых был горячий и холодный кофе, а также чай, энергетические и безалкогольные напитки. Образцы были профильтрованы, после чего количество микропластика определили с помощью микроскопического изображения.

"Горячий чай в одноразовых стаканчиках содержал самый высокий уровень микропластика (МП), в среднем 22 МП на стаканчик, по сравнению с 14 МП на стаканчик для стеклянных стаканчиков. Исследование показало, что более дорогие чайные пакетики выделяли наибольшее количество пластика, в среднем от 24 до 30 МП на стаканчик", - подчеркнули в издании.

Исследователи заявили, что выводы по горячему кофе "четко указывают на то, что материал одноразовых стаканчиков является основным источником [микропластика] в наших образцах горячего кофе".

По словам ученых, их исследование "впервые доказывает, что оценка воздействия только через питьевую воду может существенно занижать риск", который составляет для людей более высокая распространенность микропластика в других напитках.

"Мы заметили, что многие исследования в области микропластика сосредотачиваются на питьевой воде - водопроводной, бутилированной - и мы также опубликовали статью из Великобритании о воде. Но мы поняли, что люди в течение дня пьют не только воду. Они пьют чай, кофе, соки... Мы обнаружили повсеместное присутствие микропластика во всех холодных и горячих напитках, которые мы исследовали. Это довольно тревожно, и с научной точки зрения это означает, что мы должны исследовать не только воду, но и другие источники, поскольку они являются достаточно значительными", - отметил профессор Мохамед Абдалла из Бирмингемского университета.

Один из ведущих авторов исследования добавил:

"Мы потребляем миллионы чашек чая и кофе каждое утро, поэтому это вопрос, на который точно стоит обратить внимание. Правительство и международные организации должны принять законодательные меры, чтобы ограничить влияние микропластика на человека... он есть повсюду".

