У 25% мужчин признаки выпадения волос наблюдаются уже в 20-летнем возрасте, а среди 50-летних - у 85%.

Регулярное употребление сладких лимонадов может резко повысить риск выпадения волос. Как сообщает BILD, еще в 2023 году китайские ученые выяснили, что у молодых мужчин, которые пьют как минимум по одной порции сладкой газировки в день, риск выпадения волос втрое выше, чем у тех, кто от этого воздерживается.

В то же время, новое исследование их португальских коллег подтверждает, что сладкие напитки могут негативно влиять на густоту, рост, толщину и блеск волос.

Так, мужчины, потребляющие более 3,5 литров таких напитков в неделю, то есть в среднем по 500 мл в день, чаще других страдают от выпадения волос.

Как предполагается, причина этого заключается в том, что избыток сахара приводит к плохому кровообращению и воспалениям, которые ослабляют волосяные фолликулы.

Кроме того, как утверждается, опасны и энергетики: высокое содержание кофеина может дополнительно повышать уровень кортизола - гормона стресса.

Отмечается, что для выявления и более точного изучения механизма, как именно лимонады вызывают выпадение волос, нужны дальнейшие исследования, однако сама взаимосвязь уже установлена.

Помимо снижения потребления газировок исследователи предлагают и другие меры. К примеру, риск облысения снижает витамин D.

Как сообщалось, в американском штате Луизиана два человека скончались после заражения плотоядной бактерией при употреблении сырых устриц. Смерть наступила из-за бактерии Vibrio vulnificus. Она обитает в теплых прибрежных водах и чаще всего встречается в период с мая по октябрь.

По словам представителя Департамента здравоохранения Луизианы, эта бактерия может вызывать заболевание, когда открытая рана подвергается воздействию прибрежных вод или когда человек употребляет сырые или не до конца приготовленные зараженные морепродукты.

