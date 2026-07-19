Не малина и не черника: названа одна из самых полезных сезонных ягод

Многие люди избегают этих ягод из-за их кисловатого вкуса.

Сезон ягод в самом разгаре. Среди них особенно ценится черная смородина, а также биологически родственные ей красная и белая смородина. Хотя многие люди избегают этих ягод из-за их кисловатого или терпкого вкуса, они являются настоящим источником питательных веществ. Какие из них наиболее полезны для организма, объяснило издание kobieta.interia.pl.

В целом, как отмечается, ягоды являются одними из самых ценных фруктов. К ним относятся арония, голубика, ежевика, малина. Однако, по мнению многих экспертов по питанию, именно смородина занимает первое место.

В Украине наиболее распространена чёрная смородина, а также родственные ей красная и белая смородина. Они содержат огромное количество витаминов, минералов и других полезных веществ, а их влияние на здоровье трудно переоценить.

Видео дня

Пик сезона смородины приходится на июль, поэтому диетологи советуют есть её в свежем виде, добавлять в десерты или готовить летние компоты. Кроме того, смородина прекрасно подходит для домашних заготовок – соков, джемов и варенья. Поэтому стоит пополнить кладовую запасами этих ценных ягод.

Какой вид смородины самый полезный

Смородина – это ягоды, регулярное употребление которых положительно влияет почти на все системы организма человека, говорится в статье. Она прекрасно укрепляет иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), помогает регулировать артериальное давление, поддерживает здоровье глаз, очищает мочевыводящие пути и предотвращает инфекции мочевого пузыря, улучшает пищеварение, способствует омоложению кожи и нейтрализует свободные радикалы, благодаря чему уменьшается хроническое воспаление в организме.

Среди всех разновидностей самой полезной считается чёрная смородина. По содержанию питательных веществ она значительно превосходит своих "родственников" – красную и белую смородину.

Издание пишет, что именно черная смородина содержит наибольшее количество витамина С – примерно 180 мг на 100 г ягод, что почти в пять раз больше, чем в красной смородине. Кроме того, это один из самых высоких показателей содержания витамина С среди всех фруктов.

Кроме того, в черной смородине огромное количество антиоксидантов – веществ с противовоспалительными свойствами. Особенно ценны антоцианы – темные природные пигменты, обладающие мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. В чёрной смородине их более чем в шесть раз больше, чем в красной смородине.

Содержание клетчатки в черной смородине составляет 7,9 г на 100 г ягод, то есть почти вдвое больше, чем в красной смородине. Благодаря этому черная смородина лучше поддерживает здоровье пищеварительной системы и кишечника, говорится в статье.

Ранее УНИАН писал о ягодах, которые растут рядом и полезны для сердца, но большинство их не замечает. Речь шла о шелковице, плоды которой обладают множеством преимуществ для здоровья. В частности, они снабжают организм ценными витаминами, минералами и биологически активными соединениями.

Вас также могут заинтересовать новости: