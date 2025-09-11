Специалисты подчеркнули, что сосредоточившись на правильном питании и некоторых пишевых привычках, можно запросто получать достаточное количество витамина D.

Витамин D играет главную роль во многих функциях организма, включая поддержание крепости костей, здоровья мышц, обмена веществ, иммунитета и здоровья мозга.

Источники витамина D в рационе человека ограничены, поскольку очень немногие продукты содержат этот витамин в естественном виде, пишет Eatingwell. Но, сосредоточившись на правильном питании, можно получать достаточное количество витамина D без добавок.

1. Употребляйте жирную рыбу, выловленную в дикой природе

Жирная рыба - один из самых богатых природных источников витамина D, сказала диетолог Кэтрин Брукинг.

Жирная рыба, выловленная в дикой природе, содержит больше витамина D, чем выращенная в рыбных хозяйствах.

Скумбрия, сельдь и сардины также являются отличными источниками витамина D.

2. Ешьте грибы, обработанные ультрафиолетом

Среди всех фруктов и овощей витамин D содержат только грибы, обработанные ультрафиолетом. "Грибы, подвергшиеся воздействию ультрафиолета могут содержать от 150 до 200 МЕ на 100 граммов, а некоторые виды - от 400 до 500 МЕ на порцию", - сказала Брукинг.

3. Выпейте стакан молока

Практически все виды молока содержат витамин D. "Независимо от уровня жирности, почти все коровье молоко, включая безлактозные сорта, обогащено стандартизированным количеством витамина D", - объяснила диетолог Джейми Мок.

Один стакан молока содержит примерно 15% от суточной нормы витамина D.

4. Ешьте цельные яйца

Они являются источником витамина D, а также множества других витаминов и минералов, таких как фосфор, железо, фолат, холин и белок.

Одно крупное яйцо содержит 44 МЕ витамина D, что составляет около 6% от суточной нормы.

5. Пейте обогащенный апельсиновый сок

Обогащенные варианты этого сока содержат не только витамин С, но также витамин D и кальций. Одна чашка обогащенного апельсинового сока содержит около 100 МЕ витамина D. Только обязательно читайте состав на этикетке, так как не все бренды обогащают свой сок.

6. Проводите время на свежем воздухе

Ваша кожа вырабатывает витамин D под воздействием ультрафиолетовых лучей типа B, и даже простое времяпрепровождение на свежем воздухе, например, работа в саду или прогулка, считается полезным, то есть вам не нужно намеренно загорать.

Тон кожи и время суток – важные факторы, которые следует учитывать при проведении времени на улице. Большинству людей достаточно витамина D, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве, находясь на солнце всего 5–30 минут два раза в неделю.

