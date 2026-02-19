Свиной смалец обладает несколькими полезными свойствами для здоровья.

Смалец, то есть растопленный свиной жир, для многих украинцев является вкусом детства. Его используют для жарки, добавляют в тесто или даже просто намазывают на хлеб. Поклонники этого продукта даже готовят из него сладости. К примеру, очень вкусны рогалики на смальце с ягодной начинкой.

Но все же важно помнить, что растопленный свиной жир является высококалорийным продуктом. И каким бы вкусным он ни был, употреблять его нужно в меру. Нутрициолог Ольга Войникова рассказала УНИАН интересные сведения о смальце - польза и вред его хорошо известны врачам.

На чем лучше жарить - масло или смалец

Ключевой критерий для того, чтобы определить, что "лучше" для жарки, - это термостабильность жира: насколько он меньше окисляется и не перегревается до появления дыма при реальных температурах на сковороде, рассказывает специалист.

И смалец, и рафинированные масла подходят для жарки, но есть несколько "но". Для умеренного короткого обжаривания могут применяться оба продукта. Если выбирать, что полезнее – смалец или масло для регулярного использования, то чаще всего выигрывают рафинированные масла (температура их дымления составляет примерно 230 градусов, а смальца, в зависимости от уровня очистки, – около 190).

Если смалец используется ежедневно как основной жир для приготовления пищи, а в рационе параллельно есть, в частности, сыры, колбасы, жирное мясо, сливочное масло, сало, выпечка, то лимит потребления насыщенных жиров часто превышается незаметно. В таком случае существует риск превысить дневную норму.

Чем полезен смалец

Нельзя назвать "суперфудом" смалец - польза продукта не так велика. Но несколько объективных плюсов у него есть:

Источник энергии (в одном грамме жира содержится 9 ккал). Но эту функцию выполняют все жиры, а не только смалец, и это плюс только тогда, когда энергии реально не хватает.

Жирные кислоты. В растопленном жире есть доля олеиновой кислоты (мононенасыщенная, в частности, может положительно влиять на липидный профиль). Однако есть и насыщенные жиры (могут повышать "плохой" холестерин – LDL).

Кулинарные свойства. Вкус, текстура, пригодность к использованию в некоторых традиционных блюдах, относительная устойчивость при умеренном жарении (особенно, если жир хорошо очищен и не перегревается).

Поэтому ответ на вопрос о том, полезен ли смалец, зависит прежде всего от качества самого продукта, а также его количества в рационе.

Чем вреден смалец

Вред от этого ингредиента можно предвидеть, если понять, что такой смалец по сути – это насыщенный жир. Главный его минус в контексте доказательной нутрициологии – это вклад в насыщенные жиры и, как следствие, потенциальное влияние на LDL-холестерин (особенно, если продукт вытесняет ненасыщенные жиры).

Насыщенные жиры рекомендуется ограничивать до менее чем 10% суточного калоража (а для людей с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний норма еще ниже – ориентировочно менее 7%).

Когда доля насыщенных жиров высока, и они заменяют ненасыщенные, обычно растет LDL-холестерин, что является причинно связанным фактором риска атеросклероза.

Нутрициолог объяснила, как рассчитать эти 10% "в граммах" (1 грамм жира – это 9 ккал): если ваш рацион составляет 2000 ккал в сутки, то 10% составит 200 ккал, то есть в сутки можно потреблять примерно 22 грамма насыщенных жиров.

справка Ольга Войникова Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициол, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN. Ольга Войникова училась в Днепровском государственном медицинском университете, Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины и Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара. Пищевой терапевт SOS Approach to feeding II уровня, SOFFI, RF. Нутрициолог, психолог. Член Ассоциации диетологов Украины, ИАСАРАР, IAPFS, ASN.

