Финики могут благотворно влиять на здоровье, особенно у женщин в положении, но употреблять их стоит в меру.

Финики известны человечеству уже тысячи лет и до сих пор остаются важной частью рациона во многих странах. К тому же эти плоды отличаются высокой питательной ценностью и могут стать полезным дополнением к повседневному рациону.

О том, какая польза от фиников и как они влияют на организм, рассказали эксперты из портала Healthline.

В чем основная польза фиников - почему их рекомендуют беременным

Финики содержат широкий набор питательных веществ: в порции около 40 граммов можно получить примерно 113 калорий, 30 граммов углеводов, немного белка и более 3 граммов клетчатки. Также в них присутствуют калий, магний, медь, железо и витамин B6, которые участвуют в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Впрочем, самая большая польза фиников для здоровья заключается именно в высокой доле пищевых волокон. Клетчатка помогает нормализовать пищеварение, снижает риск запоров и поддерживает регулярную работу кишечника.

Более того, исследование Кембриджского университета в 2015 году показало, что регулярное употребление фиников может улучшать частоту стула и общее состояние пищеварительной системы.

Финики также богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, а, по данным журнала Food Science & Nutrition, также связаны с потенциальным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельного внимания заслуживает польза фиников для женщин, особенно во время беременности. Так, относительно недавнее исследование из журнала BMC Pregnancy & Childbirth отметило, что употребление этих фруктов на поздних сроках может быть связано с более быстрым течением родов и меньшей потребностью в стимуляции.

Как часто можно есть финики - польза и вред при постоянном употреблении

Финики - польза которых во многих случаях весьма однозначна - все же подходят далеко не всем людям. Из-за высокого содержания природных сахаров их следует с осторожностью включать в рацион людям с диабетом, инсулинорезистентностью и нарушениями углеводного обмена.

Также чрезмерное употребление фиников за один раз может привести к вздутию живота, дискомфорту в кишечнике или диарее, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

Наконец, важно помнить о высокой калорийности фиников – их избыточное потребление может со временем способствовать увеличению веса.

И если с тем, в чем польза и вред фиников, все понятно, важно уточнить, в каких количествах их можно есть: для большинства здоровых людей безопасной считается порция в 3–6 фиников в день (примерно 40–70 граммов). Такая дозировка позволяет получить клетчатку, витамины и минералы без значительного увеличения потребления сахара и калорий.

При наличии хронических заболеваний или необходимости соблюдения специальной диеты оптимальную норму лучше согласовать с врачом или диетологом.

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