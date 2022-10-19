Отмечается, что это станет базой для полноценного внедрения в Украине электронного рецепта.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении контроля за отпуском медицинских препаратов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что это станет базой для полноценного внедрения в Украине электронного рецепта и поможет сделать процесс отпуска рецептурных лекарств прозрачным, безопасным и контролируемым, отметил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Теперь медики и фармацевты будут нести ответственность за:

назначение рецептурного лекарственного средства без рецепта;

назначение наркотических препаратов без электронного рецепта;

отпуск в аптеках рецептурных лекарств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением порядка продажи препаратов Минздрава.

Закон начнет действовать через три месяца после завершения военного положения.

E-рецепт в Украине: что стоит знать

Отметим, Минздрав начал поэтапно вводить в Украине электронный рецепт. Так, с 1 августа в Украине исключительно по электронному рецепту продают антибиотики с 1 ноября стартует отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов.

Следующий этап – переход всех рецептурных медицинских препаратов на электронный рецепт.

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