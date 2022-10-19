Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении контроля за отпуском медицинских препаратов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что это станет базой для полноценного внедрения в Украине электронного рецепта и поможет сделать процесс отпуска рецептурных лекарств прозрачным, безопасным и контролируемым, отметил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Теперь медики и фармацевты будут нести ответственность за:
- назначение рецептурного лекарственного средства без рецепта;
- назначение наркотических препаратов без электронного рецепта;
- отпуск в аптеках рецептурных лекарств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением порядка продажи препаратов Минздрава.
Закон начнет действовать через три месяца после завершения военного положения.
E-рецепт в Украине: что стоит знать
Отметим, Минздрав начал поэтапно вводить в Украине электронный рецепт. Так, с 1 августа в Украине исключительно по электронному рецепту продают антибиотики с 1 ноября стартует отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов.
Следующий этап – переход всех рецептурных медицинских препаратов на электронный рецепт.