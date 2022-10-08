Срок действия такого е-рецепта составляет 10 дней.

Для украинцев уже с ноября 2022 года упростили доступ к наркотическим и психотропным лекарственным средствам.

Кто и как сможет их получить по е-рецепту - рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

По ее словам, есть определенные директивы и требования ЕС, которые мы должны так же внедрять в нашей стране, чтобы соответствовать европейским стандартам. Собственно, е-рецепт - один из инструментов для того, чтобы соответствовать этим требованиям. В частности, и для того, чтобы обеспечить контролируемость отпуска рецептурных препаратов.

"С августа был введен е-рецепт на антибиотики. А уже с ноября планируется введение е-рецептов на наркотические и психотропные препараты - то есть все лекарственные средства, которые содержат соответствующие наркотические вещества и т. п. будут отпускаться по е-рецепту. Это делается для того, чтобы предотвращать самолечение и бесконтрольное употребление рецептурных лекарств. А также, чтобы иметь электронный учет и контроль этих процессов", - подчеркнула Карчевич.

Если говорить о пациентах, то, по словам Карчевич, е-рецепт на наркотические препараты имеет очень короткий срок действия, потому что это сложные препараты, которые используются при сложных заболеваниях.

Срок действия такого е-рецепта составляет 10 дней.

"Соответственно пациенты каждый раз сейчас вынуждены в бумажном учете обращаться физически на прием к врачу. Когда мы говорим про цифровизацию, то первый е-рецепт будет выписываться на физическом (личном) приеме врачом пациенту, а уже следующие рецепты можно будет получить дистанционно", - заверила Карчевич.

Ранее в Минздраве заявляли, что хотят полностью отказаться от бумажных рецептов с целью действенного контроля за отпуском собственно рецептурных лекарственных средств. Изменения решили начать именно с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью.

Вас также могут заинтересовать новости: