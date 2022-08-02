Если в общине нет больницы, рецепт на антибиотик на время переходного периода может выписать фельдшер.

После того, как в Украине с 1 августа 2022 года ввели продажу антибиотиков по электронному рецепту, в соцсетях появились мифы о нововведениях.

В Министерстве здравоохранения рассказывают как получить антибиотики в разных обстоятельствах и опровергают фейки.

Миф: Пациент, который находится на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.

Факт: Программа медицинских гарантий включает право пациента, который находится на стационарном лечении, на обеспечение медикаментами, в частности антибиотиками. Для их назначения выписывать рецепт не нужно.

Стоимость этих лекарств возмещается бюджетными средствами, и платить за них пациенту не надо.

Однако если препарат отсутствует в Нацперечне основных лекарственных средств, врач может выписать пациенту рецепт.

Миф: Люди, проживающие в сельской местности, лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.

Факт: Если в общине нет больницы, рецепт на антибиотик на время переходного периода может выписать фельдшер.

Миф: Может случиться утечка данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗО).

Факт: ЭСЗО хорошо защищена. Ее даже не удалось взломать во время хакерских атак россиян. Доступ к ней имеет только врач с согласия пациента.

Миф: Волонтеры, которые обеспечивают медикаментами военных, после запуска е-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.

Факт: Благотворительные фонды и организации по-прежнему смогут закупать лекарственные средства напрямую у дистрибьюторов без рецептов.

Миф: Теперь трудно будет купить антибиотики для животных.

Факт: Препараты для животных по-прежнему можно будет приобрести по рецепту ветеринарного врача.

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