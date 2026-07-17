260 новых препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний: как обновили 'Доступні ліки'

Государство впервые применило отдельный механизм поддержки лекарств, произведенных в Украине.

В программу реимбурсации "Доступні ліки" добавили еще 260 торговых наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Как отмечает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале, 173 из них отпускаются бесплатно, еще 87 – с частичной доплатой.

"Речь идет о лекарствах для контроля артериального давления, профилактики инфарктов и инсультов (статины и антикоагулянты), лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма", – говорится в сообщении, в котором также отмечается, что пациенты уже могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.

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Также отмечается, что на этот раз государство впервые применило отдельный механизм поддержки лекарств, произведенных в Украине.

Так, если лекарственное средство от украинского производителя соответствует установленным требованиям и имеет самую низкую цену, то оно может получить преимущество при включении в программу возмещения.

"Такой подход стимулирует развитие украинского фармацевтического производства и способствует стабильному обеспечению пациентов лекарствами. По этому механизму в программу уже включены 67 однокомпонентных и 35 комбинированных лекарственных средств", – пояснили в Минздраве.

Масштабы программы реимбурсации

Отмечается, что это самое масштабное расширение программы реимбурсации в области сердечно-сосудистых заболеваний и уже второе – с начала года.

"С момента вступления в силу программы возмещения "Доступні ліки" в 2019 году ею уже воспользовались 6,43 млн украинцев. По состоянию на июль 2026 года программа охватывает 1038 позиций. Лекарства по программе отпускают 17 470 аптек по всей стране", – говорится в сообщении.

Новости медицины

Как сообщалось, издание Newsweek рассказало об исследовании, согласно которому анализ крови, измеряющий уровень одного белка, может позволить предсказать риск развития когнитивного снижения, связанного с болезнью Альцгеймера.

Так, результаты исследования показали, что пожилые люди с очень высоким уровнем биомаркера, известного как p-tau217, имели примерно 78% вероятность развития когнитивных нарушений в течение 10 лет, даже несмотря на то, что во время тестирования они не проявляли никаких признаков проблем с памятью или мышлением.

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