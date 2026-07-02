Правильное запивание лекарств не менее важно для лечения, чем выбор препарата.

Многие люди никогда не задумываются о том, чем нельзя запивать таблетки, а просто используют любой напиток, который есть под рукой. На первый взгляд кажется, что разницы нет – чай, сок или кофе действуют одинаково. Но эксперты подчеркивают: важно не только принимать эффективные лекарства, но и правильно их запивать.

Семейный врач медицинского центра Odrex Екатерина Скоряк в беседе с УНИАН объяснила, как некоторые напитки могут влиять на действие препаратов, можно ли запивать таблетки чаем и каких еще ошибок при приеме лекарств следует избегать.

Чем можно запивать таблетки, кроме воды

По словам врача, лучший вариант для запивания таблеток – это обычная вода без газа и минералов. Полный стакан улучшит усвоение лекарств. Такая жидкость подходит для большинства препаратов.

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Однако бывают случаи, когда воду можно заменить молоком при приеме жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К). Они вообще не растворяются в воде – им обязательно нужны жиры, чтобы организм смог их усвоить, объяснила врач.

По словам специалиста, капельки жира в молоке действуют как "транспорт": они растворяют витамин в желудке и помогают ему легко всасываться в кишечнике. Если не будет жировой среды, большая часть витамина просто выведется из организма, не принеся никакой пользы.

В то же время у каждого лекарственного средства свой состав и свои особенности, поэтому то, что не влияет на один препарат, может изменить действие другого. Поэтому важно всегда читать инструкцию производителя.

Можно ли запивать таблетки соком, чаем и молоком

"Иногда разрешается запивать лекарства соком, молоком. Но здесь есть несколько нюансов. Соком, вообще, не рекомендуется, поскольку вещества в его составе нарушают всасывание препаратов. Впрочем, есть группа лекарств, которые разрешено запивать апельсиновым соком – это препараты железа", – пояснила врач.

Можно ли запивать таблетки молоком, уже упоминалось ранее. Это не универсальный напиток для запивания лекарств, однако иногда допускается.

"С молоком можно принимать лекарственные средства, которые раздражают желудок. Например, жаропонижающие препараты, такие как парацетамол и ибупрофен, рекомендуется пить вместе с едой или молоком, чтобы уменьшить раздражение", – добавила эксперт.

Если вам интересно, можно ли запивать таблетки кофе или чаем, то специалист не советует этого делать. Такие напитки содержат кофеин, который может усиливать действие стимулирующих препаратов, вызывать учащенное сердцебиение или бессонницу. Кроме того, кофе снижает всасывание препаратов железа.

Чем запивать лекарства категорически нельзя

Существует немало напитков, которые могут изменять действие лекарств или препятствовать их всасыванию, говорит эксперт. Среди них, например:

алкоголь – усиливает сонливость, нагружает печень;

усиливает сонливость, нагружает печень; энергетики – из-за высокого содержания кофеина и других стимуляторов могут усиливать побочные эффекты многих препаратов, особенно тех, которые влияют на сердце или нервную систему;

из-за высокого содержания кофеина и других стимуляторов могут усиливать побочные эффекты многих препаратов, особенно тех, которые влияют на сердце или нервную систему; сладкие газированные напитки – могут изменять кислотность желудка или раздражать его, что нежелательно для некоторых таблеток;

могут изменять кислотность желудка или раздражать его, что нежелательно для некоторых таблеток; грейпфрутовый сок – может значительно повышать концентрацию некоторых средств (статины, препараты от давления) в крови, увеличивая риск побочных эффектов.

Отдельно врач объяснила, можно ли запивать таблетки газированной водой с минералами. На первый взгляд кажется, что разница между обычной водой и минералкой невелика, но на самом деле это не так.

"Минеральная вода влияет на действие лекарств. Минералы (кальций, магний, железо), уровень рН, углекислый газ вступают в химические реакции с молекулами лекарств, изменяя их растворимость и скорость всасывания, то есть они нейтрализуют действие препаратов", – пояснила эксперт.

В заключение врач перечислила распространенные ошибки, которые люди допускают при приеме лекарств.

"Наиболее распространенными ошибками при приеме таблеток являются самостоятельное изменение дозировки, нарушение графика приема в зависимости от еды, а также запивание препаратов неподходящими напитками. Последнее может нейтрализовать действие препарата или вызвать опасные побочные эффекты", – добавила врач.

справка Екатерина Скоряк Семейный врач, педиатр Занимается профилактикой, диагностикой и лечением распространенных заболеваний у детей и взрослых, проводит вакцинацию и профилактические осмотры. Получила образование в Донецком национальном медицинском университете, Бердянском медицинском колледже, интернатуру проходила на базе Медицинского дома Odrex. Дополнительно обучалась по направлениям вакцинации, первой психологической помощи, клинического ведения психических расстройств и дефицитных состояний в практике семейного врача.

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