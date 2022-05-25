Врач пояснил, что для того, чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и длительный контакт с больным.

В 1958 году ученые обнаружили вирус у лабораторных обезьян и назвали его "вирусом оспы обезьян", однако эти животные здесь ни при чем, они не являются "естественной средой", где он распространяется. Его носители - грызуны, живущие в Западной и Центральной Африке.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский.

Он пояснил, что особенность оспы обезьян заключается в том, что ее симптомы практически аналогичны с теми, которые бывают при натуральной оспе, хотя они значительно легче по своим проявлениям.

По словам кандидата медицинских наук, эти два заболевания всегда возникали "по соседству". Например, если один человек болел натуральной оспой, обычно где-то недалеко у другого человека была оспа обезьян. Но поскольку эти две болезни мало отличались по симптомам, врачи называли оспу обезьян легкой формой натуральной оспы.

Поскольку с 1982 года прививки от натуральной оспы не делают, с каждым годом в мире появляются сотни миллионов людей, не привитых от этого заболевания. И они потенциально могут заболеть оспой обезьян. Поэтому количество таких случаев постоянно растет.

Врач пояснил, что для того, чтобы заразиться оспой обезьян, нужен очень тесный и длительный контакт с больным.

"Это вам не просто посидеть вместе в комнате с человеком, больным коронавирусом. Надо очень долгое время касаться человека с оспой обезьян", - отметил Комаровский.

А вот чтобы не заразиться нужно избегать контакта с потенциально опасными животными, не прикасаться к материалам (клетки, подстилки, кормушки), к которым прикасается больное животное, нужно соблюдать правила личной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), если человек ухаживает за больным человеком или животным.

При этом, поскольку симптомы двух описанных заболеваний практически схожи, вакцина и противовирусные препараты от натуральной оспы эффективны также и при оспе обезьян.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в связи с распространением в мире обезьяньей оспы Министерство здравоохранения ответило на наиболее распространенные вопросы по этому заболеванию.

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