В Минздраве рассказали об обезьяньей оспе \ фото: УНИАН

В связи с распространением в мире обезьяньей оспы Министерство здравоохранения (Минздрав) ответило на наиболее распространенные вопросы по этому заболеванию.

Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьянья оспа сопровождается такими симптомами:

  • горячка,
  • сильная головная боль,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • боль в спине, мышцах,
  • сильная слабость.

Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.

"В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела", – сообщили в Минздраве. Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта, первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.

"До полного исчезновения корочек, которые возникают вследствие высыпания, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов", - предупредили в ведомстве.

Инфицирование происходит в результате прямого контакта с:

  • кровью,
  • биологическими жидкостями,
  • пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных,
  • во время употребления в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Также в Минздраве отметили, что обезьянья оспа может передаваться от человека к человеку, но при определенных условиях. В частности, человек может инфицироваться от больного вследствие тесного контакта:

  • с инфицированными выделениями из дыхательных путей,
  • с поврежденными участками кожи больного,
  • с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека,
  • через плаценту.

Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом.

В Минздраве отметили, что период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней, однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Также в ведомстве назвали способы, как предотвратить распространение этой инфекции:

  • избегание тесного контакта с инфицированными,
  • тщательное мытье рук,
  • меры эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.

"Информирован - значит вооружен. Основным способом предотвращения распространения инфекции остается повышение уровня знаний об этом недуге, пути его передачи и о факторах риска", – добавили в ведомстве.

Диагностировать этот недуг можно с помощью специального ПЦР-тестирования. Для этого у потенциального больного исследуют содержимое или покровы высыпаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство здравоохранения заявило, что в Украине не зафиксировано случаев заболевание обезьяньей оспой.

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