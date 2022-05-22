В связи с распространением в мире обезьяньей оспы Министерство здравоохранения (Минздрав) ответило на наиболее распространенные вопросы по этому заболеванию.
Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьянья оспа сопровождается такими симптомами:
- горячка,
- сильная головная боль,
- увеличение лимфатических узлов,
- боль в спине, мышцах,
- сильная слабость.
Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.
"В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела", – сообщили в Минздраве. Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта, первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.
"До полного исчезновения корочек, которые возникают вследствие высыпания, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов", - предупредили в ведомстве.
Инфицирование происходит в результате прямого контакта с:
- кровью,
- биологическими жидкостями,
- пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных,
- во время употребления в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.
Также в Минздраве отметили, что обезьянья оспа может передаваться от человека к человеку, но при определенных условиях. В частности, человек может инфицироваться от больного вследствие тесного контакта:
- с инфицированными выделениями из дыхательных путей,
- с поврежденными участками кожи больного,
- с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека,
- через плаценту.
Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом.
В Минздраве отметили, что период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней, однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.
Также в ведомстве назвали способы, как предотвратить распространение этой инфекции:
- избегание тесного контакта с инфицированными,
- тщательное мытье рук,
- меры эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.
"Информирован - значит вооружен. Основным способом предотвращения распространения инфекции остается повышение уровня знаний об этом недуге, пути его передачи и о факторах риска", – добавили в ведомстве.
Диагностировать этот недуг можно с помощью специального ПЦР-тестирования. Для этого у потенциального больного исследуют содержимое или покровы высыпаний.
Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство здравоохранения заявило, что в Украине не зафиксировано случаев заболевание обезьяньей оспой.