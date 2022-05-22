В Минздраве отметили, что при этом заболевании у 95% случаев высыпания возникают на лице, а затем распространяется.

В связи с распространением в мире обезьяньей оспы Министерство здравоохранения (Минздрав) ответило на наиболее распространенные вопросы по этому заболеванию.

Как сообщили в Минздраве, в период проникновения в организм человека обезьянья оспа сопровождается такими симптомами:

горячка,

сильная головная боль,

увеличение лимфатических узлов,

боль в спине, мышцах,

сильная слабость.

Указанные симптомы могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.

"В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела", – сообщили в Минздраве. Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта, первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.

"До полного исчезновения корочек, которые возникают вследствие высыпания, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов", - предупредили в ведомстве.

Инфицирование происходит в результате прямого контакта с:

кровью,

биологическими жидкостями,

пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных,

во время употребления в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Также в Минздраве отметили, что обезьянья оспа может передаваться от человека к человеку, но при определенных условиях. В частности, человек может инфицироваться от больного вследствие тесного контакта:

с инфицированными выделениями из дыхательных путей,

с поврежденными участками кожи больного,

с предметами, биологическими жидкостями или материалами из очагов поражения больного человека,

через плаценту.

Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом.

В Минздраве отметили, что период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней, однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Также в ведомстве назвали способы, как предотвратить распространение этой инфекции:

избегание тесного контакта с инфицированными,

тщательное мытье рук,

меры эпидемического надзора и оперативное выявление новых случаев.

"Информирован - значит вооружен. Основным способом предотвращения распространения инфекции остается повышение уровня знаний об этом недуге, пути его передачи и о факторах риска", – добавили в ведомстве.

Диагностировать этот недуг можно с помощью специального ПЦР-тестирования. Для этого у потенциального больного исследуют содержимое или покровы высыпаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство здравоохранения заявило, что в Украине не зафиксировано случаев заболевание обезьяньей оспой.

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