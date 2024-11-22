Специалисты объяснили, почему эти продукты считаются самой лучшей пищей для мозга.

Когда дело доходит до старения, большинство людей не просто хотят жить, а жить при здравом уме.

Для того, чтобы с возрастом оставаться в ясном уме и доброй памяти нужно есть правильную еду. Врачи, специализирующиеся на интегративном здоровье, рассказали о том, как выглядит полезная для мозга диета, включая три продукта, которые они рекомендуют употреблять регулярно для когнитивного здоровья, пишет Parade.

Что входит в диету, полезную для мозга

Натуропат Дэвид М. Брэди рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, диеты DASH или диеты MIND - все они научно связаны с поддержкой здоровья мозга и снижением риска ухудшения когнитивных функций.

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Эти три диеты похожи и сосредоточены на питании растительными, цельными продуктами. "Эти диеты делают акцент на богатых питательными веществами цельных продуктах, таких как жирная рыба, фрукты и овощи, цельные зерна, орехи, семена и оливковое масло первого отжима", - детализировал Брэди. Он объяснил, что эти продукты богаты антиоксидантами, полезными для мозга полиненасыщенными жирами, витаминами, минералами и клетчаткой.

"Этот запас питательных веществ помогает поддерживать здоровье мозга, способствуя его эффективной работе, уменьшая воспаление, улучшая здоровье сосудов и общее метаболическое здоровье", - рассказал специалист.

Остеопат Джозеф Меркола отметил, что помимо употребления продуктов, поддерживающих здоровье мозга, важно знать, какие из них следует минимизировать или избегать. "Рекомендую избегать продуктов с высоким содержанием растительных масел и обработанных продуктов всех видов, включая большинство ресторанных блюд и фастфуд, а также курицу и свинину", - перечислил он.

Вместо этого Меркола рекомендует выбирать цельные, необработанные продукты. Он также предостерег от сокращения потребления углеводов, одного из видов пищи, который часто получает плохую репутацию. "Углеводы - лучшее топливо для мозга. Хорошо проваренный белый рис и спелые фрукты - отличный вариант", - сказал специалист.

3 лучших продукта для здоровья мозга

1. Яйца

Они содержат питательные вещества, которые поддерживают мозг. "Желтки богаты холином, важнейшим питательным веществом для здоровья мозга. Холин необходим организму для выработки ацетилхолина, нейромедиатора, участвующего в формировании и хранении памяти", - объяснил Меркола.

Исследования показывают связь между дефицитом холина и повышенным риском слабоумия, что еще больше подчеркивает связь между питательным веществом и здоровьем мозга.

Помимо холина, яйца также содержат белок (который обеспечивает мозг и тело энергией, в том числе для умственных задач), полезные жиры (связанные с поддержкой психического здоровья), железо, витамины группы В и витамин D.

2. Жирная рыба

Такая как тунец, лосось, сардины, сельдь и скумбрия. "Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые улучшают функцию нейронов, уменьшают воспаление и улучшают нейропластичность - все это способствует улучшению когнитивного здоровья", - отметил Брэди.

Врач сослался на исследование, показывающее, что употребление рыбы дважды в неделю связано со снижением риска развития деменции на 10% и снижением риска болезни Альцгеймера на 30%.

3. Листовая зелень

Такая как капуста, ромэн, шпинат, белокочанная капуста и шпинат. "Листовая зелень обеспечивает достаточный источник микроэлементов, включая витамин К, лютеин, фолат, магний и альфа-токоферол", - рассказал Брэди. Он объяснил, что каждый из этих микроэлементов обеспечивает индивидуальные когнитивные преимущества. Например, лютеин является мощным антиоксидантом и может помочь уменьшить воспаление в нейронах, в то время как фолат помогает защитить от накопления бляшек в мозге.

"В ходе исследования среди 960 испытуемых было обнаружено, что у тех, кто ел больше всего листовой зелени, наблюдалось самое маленькое снижение когнитивных способностей, и они старели примерно на 11 лет медленнее, чем другие участники исследования", - рассказал врач.

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