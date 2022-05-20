Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается провести экстренное совещание для обсуждения обезьяньей оспы: зарегистрировано более 100 заболевших человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В совещании примет участие группа STAG-IH, консультирующая ВОЗ по инфекционным рискам, которые могут представлять угрозу для глобального здравоохранения. В нее входят ученых со всего мира под председательством профессора эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвида Хейманна.
Ранее сегодня представитель ВОЗ сообщил на брифинге для прессы в Женеве, что ведется работа над обменом информацией и организацией технических совещаний по вспышке оспы обезьян.
Обезьянья оспа: что известно
Согласно информации на официальном сайте ВОЗ, впервые организация была проинформирована о новом заболевании 7 мая - тогда в Великобританию приехал человек, зараженный оспой. С того момента новые случаи заболевания стали фиксировать и в других странах.
УНИАН рассказывал, чем страшна обезьянья оспа и как обстоит ситуация с ней на данный момент.