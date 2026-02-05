Что есть для здоровья мозга: ученые сделали неожиданное открытие

Ученые установили, что жирные молочные продукты, которые годами считались врагами здорового питания, оказывается положительно влияют на мозг.

Новые рекомендации по питанию советуют выбирать молочные продукты с высоким содержанием жира, но придерживаться при этом нормы.

Дело в том, что недавнее исследование связало употребление жирного сыра и сливок с более низким риском развития деменции, пишет Verywellhealth. Отмечается, что это исследование является самым масштабным на сегодняшний день, изучающим потенциальную связь между потреблением жирных молочных продуктов и деменцией.

В частности, ученые из Лундского университета в Швеции проанализировали данные 27 670 человек со средним возрастом 58 лет и наблюдали за ними 25 лет.

Исследователи сравнили диагнозы деменции среди участников, которые потребляли не менее 50 граммов жирного сыра (около двух ломтиков) в день, с теми, кто потреблял менее 15 граммов в день. К жирным сырам, содержащим более 20% жира, относятся чеддер, бри и гауда.

У участников, которые потребляли больше жирного сыра, риск развития деменции был на 13% ниже, чем у тех, кто потреблял меньше. У тех, кто употреблял больше жирного сыра, также наблюдался на 29% меньший риск развития сосудистой деменции - формы деменции, вызванной повреждением кровеносных сосудов в головном мозге, часто вследствие небольших инсультов.

У людей, которые ежедневно употребляли 20 граммов жирных сливок (около 1,4 столовых ложек), также наблюдался на 16% меньший риск развития деменции, чем у тех, кто их не употреблял.

Почему жирный сыр может быть полезен для мозга

Некоторые сорта сыра богаты витамином К2, питательным веществом, связанным со здоровьем кровеносных сосудов. Диетолог Мишель Кинг Ример отметила, что поскольку здоровье сосудов связано с риском развития деменции, разумно предположить связь между употреблением жирного сыра и риском развития деменции.

Что сказали исследователи

Исследователи заявили, что они не уверены, почему жирный сыр и сливки могут быть связаны с более низким риском развития деменции. Среди возможных объяснений - различия в содержании жира, питательных веществ и пищевой матрице, которые могут различаться между обезжиренными и нежирными молочными продуктами.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что в вопросах здоровья мозга не все молочные продукты одинаковы", - прокомментировала один из авторов исследования Эмили Сонестедт.

Может ли сыр действительно защитить мозг

Хотя некоторые питательные вещества в сыре могут быть полезны для мозга, важно учитывать весь комплекс питательных веществ, сказала Ример. "Жирные молочные продукты содержат насыщенные жиры, и десятилетия исследований подтверждают рекомендации по ограничению потребления насыщенных жиров из-за их влияния на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила она.

Друге новости о питании

Ранее гастроэнтеролог ответила, что будет, если пить кефир перед сном. Кроме того, нутрициолог подчеркнула, что главная цель питья кефира заключается в том, чтобы ввести полезные бактерии в организм для улучшения здоровья кишечника и общего состояния.

