Манная каша на самом деле не так полезна, как считалось в советские времена.

Каждая украинская бабушка знала, как варить манную кашу, ведь на ней выросло несколько наших поколений. Именно с нее начинают день тысячи украинцев, а рекомендации по употреблению манки содержались в справочниках по детскому питанию. Однако современные врачи предупреждают: эта крупа не так полезна, как считалось раньше.

Врач-диетолог Оксана Мелоян рассказала эксклюзивно для УНИАН, почему манная каша считается бесполезной для многих людей, из чего вообще ее готовят и как часто можно употреблять такое блюдо.

Видео дня

Как получают манную крупу

Многие люди считают, что манка изготавливается из какого-то отдельного растения. На самом деле манную крупу делают из всем знакомой пшеницы, объясняет врач. В оболочке этого зерна содержатся витамины группы В и клетчатка, но изготовленная из него манная крупа очищена от шелухи. По сути, манная крупа – это та же самая мука, просто более крупного помола.

Поскольку из пшеницы делается манная крупа, польза и вред продукта вытекают именно из этого. Полезных свойств в ней меньше, чем в целых сваренных зернах, потому что манка не содержит полезных оболочек.

Зная, из чего делается манная крупа, становится понятно, почему ее используют для приготовления выпечки, оладий, запеканок, сырников и других блюд. Она нужна для загущения и рассыпчатой структуры.

Какая польза в манной каше

Манка является источником быстрой энергии – в ней высокое содержание углеводов (около 70 граммов на 100 г продукта), и они хорошо усваиваются. Благодаря этой каше можно насытиться за короткое время, но поскольку углеводы простые, примерно через час может снова захотеться есть.

В 100 граммах сухой манки содержится около 350 килокалорий. А общая калорийность готового блюда будет зависеть от того, как вы будете его готовить – варить на воде или на молоке, будете ли добавлять мед или сахар.

Обволакивающие свойства также объясняют, чем хороша манная каша - польза в этом случае есть для слизистой оболочки желудка. Блюдо можно есть, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, гастрит. Ее могут назначать людям, восстанавливающимся после операций.

Чем вредна манная каша для взрослых и детей

В манной каше содержится фитиновая кислота, которая препятствует усвоению кальция, витамина D и железа. Кроме того, у этого продукта высокий гликемический индекс (то есть он способствует повышению уровня сахара в крови). Поэтому продукт следует с осторожностью употреблять тем, кто страдает сахарным диабетом. А при похудении манную кашу лучше ограничить, чтобы не превысить калорийность рациона.

Манку нельзя употреблять людям, у которых установлен диагноз "целиакия" (аутоиммунное хроническое наследственное заболевание, при котором из-за глютена повреждается слизистая оболочка тонкого кишечника), и тем, кто имеет непереносимость глютена (белка, содержащегося в семенах злаков), поскольку этот продукт его содержит. Также манной каши следует избегать людям с аллергией на пшеницу.

Вред манной каши для детей до 1 года обусловлен тем, что фитиновая кислота препятствует усвоению витамина D, железа и кальция, а для организма младенцев эти элементы очень важны в первые годы жизни, чтобы не развился рахит.

Почему раньше детей кормили манной кашей

Как объясняет врач, в СССР манка была дешевым популярным продуктом. Она быстро готовится – для приготовления понадобится 3–5 минут. Эту крупу можно даже не варить, а просто залить кипятком и дать ей настояться. Таким образом в детских садах можно было легко накормить сотни детей. И это сытный продукт – от манной каши сразу приходит энергия, но ее хватает не надолго, поскольку это быстрый углевод.

Есть еще одна причина, почему в СССР кормили манкой – она была заменителем смесей для детей. Благодаря ей женщины после родов могли быстрее выйти на работу, а детей вместо грудного вскармливания переводили на кормление смесью с манкой.

Как часто можно есть манную кашу

Манную кашу можно употреблять два раза в неделю. На одну порцию нужно 30-40 граммов сухого продукта. Вы можете сначала сварить кашу, а затем отмерить, сколько это будет столовых ложек готового продукта. Затем можно будет варить больше крупы, и вы уже будете знать, сколько столовых ложек готового продукта нужно насыпать, чтобы получить свою порцию.

Главная причина, почему не рекомендуют есть манную кашу каждый день, – в том, что она имеет довольно высокую калорийность и при этом является быстрым углеводом, а также не содержит много полезных микроэлементов. Рацион человека должен быть максимально разнообразным, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества, микроэлементы и клетчатку.

По мнению врача, манную кашу можно есть утром на завтрак, если она вам нравится. То есть, если это еда, которую вы любите, то иногда ее можно включать в рацион. Главное – сбалансировать прием пищи – не добавлять в блюдо мед и сухофрукты, так как так можно превысить норму калорий. Можно, например, приготовить к этой каше яйцо, и тогда завтрак будет более сбалансированным.

справка Оксана Мелоян Диетолог Оксана Мелоян. Училась в Тернопольском государственном медицинском университете. Окончила вуз в 2015 году по специальности «Семейная медицина». Два года училась на интернатуре. Затем прошла переквалификацию и стала диетологом.

Вас также могут заинтересовать новости: