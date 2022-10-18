За прошедшую неделю было выявлено почти 22 тысячи случаев COVID.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Уже вторую неделю подряд мы наблюдаем снижение заболеваемости COVID-19. За прошлую неделю у нас было выявлено почти 22 тысячи случаев COVID, и это почти на 37% меньше, чем неделей ранее, когда мы регистрировали почти 36 тысяч таких случаев", - сказал он.

Видео дня

По его словам, уменьшилось и число госпитализаций в связи с коронавирусной болезнью - за прошедшую неделю в больницы доставили 4700 людей, за позапрошлую - 6100.

Также он добавил, что в Украине не наблюдается увеличения количества прививок, несмотря на имеющиеся в Украине запасы вакцины против коронавируса. На сегодня одну дозу вакцины получили 52% граждан, две дозы только 50%.

"Для коллективного иммунитета или для того, чтобы вакцинация существенно влияла на эпидемический процесс, надо достичь минимум 80-90% прививок", - добавил он.

Коронавирус в Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Он добавил, что страна обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни.

3 октября городская власть призвала киевлян вернуться к ношению масок в публичных местах из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

На сегодня Минздрав не планирует восстанавливать полноценные противоэпидемические нормы по всей территории страны, однако решение о восстановлении карантинных норм в полной или частичной мере может принимать на своей территории местные власти.

Вас также могут заинтересовать новости: