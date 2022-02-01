Министр пояснил, что "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути, быстрее передается, но меньше поражает легкие, поэтому меньше возникает кислородозависимых пациентов, однако значительно возрастает количество случаев заражения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украине ближайшие две недели количество новых случаев COVID-19 продолжит расти.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"К сожалению, прогнозы сбываются. И эти прогнозы не очень оптимистичны. Они говорят, что с каждой неделей у нас растет количество случаев коронавирусной болезни вдвое. И это мы уже фиксируем в течение трех недель", - отметил министр.

Он добавил, что по примеру европейских стран, которые первыми вышли на пик заболеваемости COVID-19 с доминирующим штаммом "Омикрон", количество таких недель до выхода на пик составляет около 4-5.

Читайте такжеВ Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19, выше эпидпорога почти на 30%"Поэтому мы понимаем, что еще две недели у нас будет постоянно расти количество случаев... Поэтому мы рассчитываем, что мы можем дойти до 60 тысяч в сутки", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас в стационары госпитализируется меньше людей, чем при инфицировании штаммом "Дельта", в частности, из-за особенностей "Омикрона", а также увеличения количества вакцинированных украинцев.

Он пояснил, что "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути, быстрее передается, однако меньше поражает легкие, поэтому меньше возникает кислородозависимых пациентов.

"В то же время значительно возрастает количество случаев... и это приводит к нагрузке не стационаров, а экстренной медицинской помощи и первичной медицинской помощи", - сказал глава Минздрава.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие, поскольку "паника может парализовать любую систему".

Ляшко также подчеркнул, что температура в 38 градусов - не повод вызывать "скорую". В таких случаях министр посоветовал консультироваться с семейным врачом.

Вакцинация против коронавируса в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – две дозы. Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев.

Всего в стране сделали 30 300 581 COVID-прививок.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.