С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали более 2,2 тыс. человек, умерли – 142.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 16 тыс. 993 больных COVID-19, в частности, заболели 1 тыс. 447 детей и 252 медработника.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 2 тыс. 270 человек, умерли – 142, выздоровели – 9 тыс. 338 человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 4 млн 542 тыс. 693 человека; выздоровели - 3 млн 788 тыс. 395 человек; умерли – 102 тыс. 950. Проведено 18 млн 60 тыс. 801 ПЦР-тестирование.

Вакцинация от COVID - 19 в Украине

В Украине вчера почти 19 тыс. граждан получили прививки от COVID-9.

Отмечается, что вчера от COVID-19 прививки получили 18 тыс. 938 человек. Первую дозу введено 5 тыс. 658, вторую дозу – 8 тыс. 981, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную – 4 тыс. 204.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 млн 577 тыс. 694 человека, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 958 тыс. 214, дополнительную дозу – 23 тыс. 748, бустерную – 567 тыс. 242 человека.

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