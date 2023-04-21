Волонтер показала рентгеновский снимок бойца, где видно пулю, застрявшую в челюсти.

У бойца, которого привезли в стабилизационный пункт вблизи передовой, обнаружили пулю в челюсти вместо зубов. Об этом сообщила в Facebook народный депутат 8-го созыва, волонтер, общественный деятель Оксана Корчинская.

"Жизнь и чудеса нашего прифронтового стабпункта... Одновременно привозят девятерых раненых. Врачи стабилизируют самых тяжелых. Осматриваем легких, один говорит: дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только посмотрите, потому что что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба", - рассказала она.

По ее словам, при этом боец переживал, что позже надо будет к стоматологу ехать.

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"Делаем рентген, вместо двух зубов в челюсти застряла пуля. Ну так себе имплант", - написала Корчинская.

Также она показала рентгеновский снимок бойца, где видно пулю, застрявшую в челюсти.

Лечение военных в Украине - последние новости

19 апреля правительство разрешило создавать военно-врачебные комиссии (ВЛК) при гражданских учреждениях для усиления способности ВЛК в программе медицинских гарантий вводится новый пакет, который позволит привлечь к работе комиссий гражданские медучреждения.

Медики ВЛК в Украине не во всех регионах хватает, поэтому бойцам, чтобы получить компенсацию, продлить лечение, пойти в запас, надо выстоять несколько недель. Но не все военные, особенно с тяжелыми ранениями, контузиями и на протезах могут высидеть очередь к врачам ВЛК.

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