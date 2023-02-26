Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦПАУ".

Кабинет министров работает над автоматизацией и диджитализацией всех процессов в рамках прохождения бойцами военно-врачебных комиссий.

"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по оптимизации процессов происхождения военно-врачебной экспертизы

Во время совещания экспертная группа совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам ветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Основная цель - автоматизация и диджитализация всех процессов.

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"Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", — подчеркнул глава правительства.

Отдельно участники совещания уделили внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Шмыгаль дал задание ответственным министерствам наработать изменения, которые сделают эту услугу в цифровом формате. Также премьер-министр поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦПАУ".

Шмыгаль подчеркнул, что процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-лекарственных, но и медико-социальных экспертных комиссий.

На совещании присутствовали министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр социальной политики Оксана Жолнович, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, командующий Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко, представители министерств цифровой трансформации, обороны, внутренних дел, народные депутаты.

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Украина тратит на оборону почти весь бюджет мирного времени, из-за этого социальную и гуманитарную сферу финансируют за счет иностранной финансовой помощи.

26 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в Украине изменят правила получения выплат по протезированию для военных. Для получения средств больше не будет необходимости доказывать инвалидность или получать заключение военно-врачебной комиссии.

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