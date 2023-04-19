Для усиления способности ВВК в программе медицинских гарантий вводится новый пакет, который позволит привлечь к работе комиссий гражданские медучреждения.

Правительство разрешило создавать военно-врачебные комиссии (ВВК) при гражданских учреждениях здравоохранения.

Как сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), 18 апреля Кабинет министров принял соответствующее постановление №343.

Для усиления способности ВВК в программе медицинских гарантий вводится новый пакет, который позволит привлечь к работе комиссий гражданские медучреждения.

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Предусмотрено, что НСЗУ будет заключать договоры с этими учреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг - 883 грн за один комплексный медицинский осмотр. В рамках пакета будут предоставлять следующие услуги:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

оценка пригодности лица к военной службе, назначение в случае надобности необходимых консультаций и обследований для установления, уточнения или опровержения диагноза;

направление лица при наличии показаний в другие медицинские учреждения для дополнительных консультаций и обследований, а также для оказания специализированной медицинской помощи в случае необходимости;

оформление проектов справок и формирование медицинских заключений относительно состояния здоровья лица.

Отмечается, что объявление на новый пакет НСЗУ откроет после согласования спецификаций Минздрава Украины.

ВЛК в Украине - новости

Военно-врачебные комиссии решают вопрос степени пригодности к военной службе, предоставления отпуска военным в связи с болезнью, увольнения их со службы по состоянию здоровья после получения ранений. Но ВЛК сейчас чрезвычайно перегружены из-за продолжающейся мобилизации и последствий активных боевых действий.

Как сообщал УНИАН, медиков ВЛК в Украине не во всех регионах хватает, поэтому бойцам, чтобы получить компенсацию, продлить лечение, пойти в запас, надо выстоять несколько недель очереди. Но не все военные, особенно с тяжелыми ранениями, контузиями и на протезах могут высидеть очередь к врачам ВЛК.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Поэтому Кабмин работает над автоматизацией и диджитализацией всех процессов в рамках прохождения бойцами военно-врачебных комиссий. Шмыгаль также поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа".

Между тем, 3 апреля профильный медицинский комитет Верховной Рады поддержал законопроект №9154 относительно работы военно-врачебных комиссий и рекомендовал парламенту одобрить его как закон. В парламенте поддержали меры для ликвидации очередей в ВЛК, в которых призывники и военные стоят с пяти утра много часов подряд.

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