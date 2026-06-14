Даже засоленная черемша может поддерживать иммунитет и приносить пользу организму.

Черемша – это ароматная зелень, близкая к чесноку, луку и порею. В Украине она занесена в Красную книгу, так что собирать ее запрещено. К тому же сезон у нее довольно короткий: появляется она ранней весной и отцветает уже в мае, поэтому в июне на прилавках ее можно встретить только маринованную или засоленную. О том, чем полезна черемша в свежем и заготовленном виде, пишут эксперты из портала Vogue.

За что ценится черемша - польза и питательная ценность

Эта культура издавна используется в народной медицине Европы и Азии как средство для поддержания здоровья и профилактики простуд. Она содержит витамины A и C, минералы (железо, фосфор, натрий, медь), пищевые волокна, а также серосодержащие и фенольные соединения, которые во многом и объясняют ее полезные свойства.

Кроме того, польза черемши для здоровья связана не только с ее собственным составом, но и с тем, как она может влиять на свойства других продуктов. Так, например, исследование из журнала MDPI Foods показывает, что добавление черемши в пищу может повышать антиоксидантную активность блюд и, следовательно, улучшать их общую питательную ценность.

Видео дня

В чем польза черемши в маринаде

Маринованная зелень сохраняет часть полезных веществ, но из-за нагревания и добавления уксуса, у нее снижается количество витамина С и некоторых других активных соединений. Так что польза черемши после обработки уступает свежей, хотя все равно остается хорошим дополнением к рациону вне сезона.

В целом, как и в случае с другими луковыми культурами, польза черемши для организма во многом обусловлена содержанием биологически активных веществ – в первую очередь органосернистых соединений и флавоноидов, которые не исчезают даже после маринования. Именно они, по данным исследования из журнала Food Science & Nutrition, помогают иммунной системе бороться с воспалительными процессами и защищать клетки от повреждений.

Вред и польза черемши - как и в каких количествах ее употреблять

В кулинарии черемшу используют очень широко: ее добавляют в салаты, супы, омлеты, соусы, начинки и мясные блюда. По вкусу она напоминает чеснок, но мягче, поэтому часто служит его альтернативой. Кроме того, листья черемши сушат, маринуют, заваривают как чай и используют для приготовления различных настоек.

Что касается того, сколько можно есть черемши в день, то среднестатистическому взрослому человеку обычно достаточно 10–15 листьев в сутки. Причем в больших количествах она может влиять на давление и уровень сахара в крови, поэтому при наличии хронических заболеваний или при приеме лекарств стоит соблюдать особую осторожность.

Также черемша противопоказана при заболеваниях поджелудочной железы, особенно при панкреатите, так как она усиливает выработку пищеварительных соков, что может вызвать обострение, боль и спазмы.

В чем польза черемши для женщин

Если же вас интересует конкретно, чем полезна черемша для женщин, то главную роль здесь играют витамины А и Е - именно они способствуют обновлению клеток, помогают коже дольше сохранять здоровый вид, а также связаны с благоприятным влиянием на обмен веществ.

Вас также могут заинтересовать новости: