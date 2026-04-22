Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневной ходьбы

Пропуск ежедневной прогулки может нанести здоровью больше вреда, чем можно предположить.

Прогулки значительно способствуют поддержанию здоровья тела и разума. Они полезны для всех аспектов, от настроения и мозга до сердца, костей, мышц и метаболизма.

По словам врачей, ежедневная ходьба - один из самых простых способов поддержать общее здоровье, пишет Eatingwell. И наоборот, если человек не проходит необходимое количество шагов в день, здоровье может пострадать. Эксперты в области здравоохранения рассказали, каким образом это может произойти.

Повышенный риск хронических заболеваний

"Низкий уровень активности связан с ухудшением сердечно-сосудистого и метаболического здоровья", – сказала доктор медицины Кристина Ле-Шорт.

Сидячий образ жизни, как выяснили исследования, связан с повышенным риском хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца. Крупное исследование 2025 года показало, что всего 15 минут быстрой ходьбы в день связаны с почти 20% снижением риска преждевременной смерти от любой причины.

Плохое настроение

Ходьба поддерживает психическое здоровье так же, как и физическое. Без ходьбы "вы не получаете нейрохимических преимуществ", - сказала физиотерапевт Эшли Катценбак.

Исследования установили, что отсутствие ходьбы способствует тревоге и депресии. Таже исследования показали, что у подростков сидение более 6 часов в день связано с тревогой, низкой самооценкой и депрессией.

Напротив, крупный обзор 75 исследований показал, что ходьба – независимо от скорости, расстояния или продолжительности – была связана со значительным улучшением состояния при депрессии и тревоге.

Снижение подвижности

Без регулярной ходьбы подвижность может со временем снижаться. "У людей с хронической болью это может затруднять выполнение повседневных действий и усиливать страх перед движением", – сказала Ле-Шорт.

С другой стороны, "регулярная ходьба может помочь уменьшить скованность и предотвратить потерю функций, которая может произойти при постепенном снижении активности", добавила Ле-Шорт.

Плохое состояние костей

"С возрастом ходьба помогает поддерживать плотность костей", – сказала доктор философии Нора Константино.

Исследование показало, что быстрая ходьба в течение 30 минут трижды в неделю улучшает минеральную плотность костей у женщин в пременопаузе.

Другое исследование среди пожилых женщин показало, что около 10 тыс. шагов любой интенсивности в день связано с более высокой плотностью костей.

Специалисты отметили, что, если вы не ходите регулярно, то можете упустить эти защитные эффекты.

Как утверждает Константино, отказ от регулярных прогулок также может негативно сказаться на здоровье мозга. Более того, низкий уровень физической активности связан с повышенным риском развития деменции.

С другой стороны, регулярные прогулки могут поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте. Исследование показало, что после участия в шестимесячной программе ходьбы у взрослых старше 65 лет наблюдалось улучшение внимания, памяти и исполнительных функций.

Другие новости о пользе ходьбы

Совсем простые вещи, которые можно постепенно вводить в ритм жизни, могут спасти от серьезных проблем с сердцем, выяснили исследователи. В связи с этим они посоветовали добавить в распорядок дня немного больше сна, ходьбы и овощей.

Вас также могут заинтересовать новости: