Один популярный овощ часто провоцирует проблемы с кишечником: в чем причина

Этот продукт почти незаметно попадает в супы, рагу и салаты, поэтому мы даже не задумываемся о его влиянии на пищеварение.

Лук – полезный продукт, однако у людей с чувствительным пищеварением он может вызывать серьезный дискомфорт, в частности вздутие живота, спазмы, диарею. Об этом пишет Wellandfit.

Как отмечается в издании, лук почти незаметно попадает в супы, рагу, салаты и соусы, поэтому многие даже не задумываются о нём, когда после еды испытывают вздутие живота. В то же время авторы уточняют: лук не разрушает кишечник, и большинство здоровых людей могут без проблем его употреблять. Однако при наличии определенных расстройств пищеварительной системы, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК), она способна провоцировать выраженные симптомы.

"Одной из причин является то, что лук содержит значительное количество фруктанов. Это короткоцепочечные ферментируемые углеводы, которые организм не может полностью переварить. Попадая в толстый кишечник, они начинают ферментироваться под действием кишечных бактерий, в результате чего образуются газы", – поясняется в статье.

Видео дня

В издании утверждают, что сам по себе этот процесс является естественным, однако у людей с чувствительным кишечником он может вызывать вздутие живота, боли в животе, спазмы, повышенное газообразование или диарею.

Сырой лук вызывает больше проблем

Многие люди замечают, что после употребления сырого лука неприятные симптомы возникают быстрее, тогда как термически обработанный лук переносится значительно легче. Впрочем, отмечается, что термическая обработка не способна надежно избавить продукт от фруктанов. Поэтому главным фактором, определяющим появление симптомов, остается количество съеденного лука.

Кроме того, лук часто едят вместе с другими продуктами, которые также могут плохо переноситься организмом, предупредили авторы. Из-за этого бывает непросто определить, что именно стало причиной появления неприятных симптомов.

Специалисты советуют в течение нескольких недель вести пищевой дневник и записывать, в каком виде и в каком количестве вы ели лук. Вместо того чтобы полностью отказываться от него, стоит сначала попробовать уменьшить порции. Его вкус частично можно заменить шнит-луком, зеленой частью молодого лука или маслом, настоянным на луке.

"Дело в том, что фруктаны растворяются в воде, но не растворяются в жирах. Именно поэтому масло, настоянное на луке, для многих людей с чувствительным пищеварением переносится значительно легче", – говорится в материале.

Не во всём виноват лук

Причин регулярного вздутия живота может быть много, поэтому, как отмечают в издании, не стоит наугад исключать из своего рациона всё больше продуктов.

Строгая диета с низким содержанием FODMAP (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы) является лишь временным и индивидуально подобранным методом, которого желательно придерживаться под контролем диетолога. По словам авторов, при постепенном возвращении продуктов в рацион можно выяснить, действительно ли проблема заключается в луке, его количестве или же в совсем другом продукте.

Таким образом, лук не является "врагом", и даже людям, которые иногда страдают от вздутия живота, не стоит автоматически исключать его из своего меню, заключается в статье. Однако если неприятные симптомы повторяются регулярно, стоит обратить внимание на возможную связь между ними и употреблением лука.

"Если же, помимо вздутия, появляются потеря веса, кровь в стуле, лихорадка, ночные боли или длительная диарея, одного лишь изменения питания будет недостаточно – в таком случае необходимо обратиться к врачу", – предупредили в издании.

Ранее УНИАН писал, как резать лук без слёз. Эксперт Нэнси Мок протестировала несколько лайфхаков и определила лучший, который заключался в использовании вентилятора. Его нужно установить рядом с разделочной доской и направить поперек нее. Таким образом, луковые испарения не будут попадать на лицо. С помощью этого метода Мок удалось нарезать целую крупную луковицу без единой слезы. В конце она почувствовала лишь легкое покалывание в носу.

Вас также могут заинтересовать новости: