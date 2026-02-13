Атака на аптечный рынок направлена на изменение правил продажи лекарств не в интересах потребителей, – эксперт

Беспрецедентная медийная кампания против фармацевтической отрасли имеет целью изменение правил торговли лекарственными средствами и перераспределение доходов рынка, заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"В последние недели продолжается беспрецедентная медийная и административная кампания давления на фармацевтическую отрасль и сеть аптечных заведений. Это не единичные материалы, а системная атака. Информационное пространство заполнено заказными публикациями, которые формируют негативный образ аптечной индустрии, обвиняя ее в завышенных ценах и "сверхприбылях". Параллельно оказывается незаконное давление на государственные учреждения и правоохранительные органы", – отметил он.

Голобуцкий охарактеризовал использованные методы как "технологии конца 1990-х – начала 2000-х", когда для распространения обвинений привлекаются сомнительные информационные площадки, а самые резонансные тезисы дополнительно разгоняются в социальных сетях.

По его словам, ключевой нарратив кампании заключается в обвинении аптечных сетей в росте цен на лекарства.

"Магистральный нарратив – якобы именно аптечные сети являются причиной высоких цен на лекарства. Обвинять аптечные заведения в росте цен – это так же нелогично, как обвинять "Сильпо" в том, что подорожали яйца", – подчеркнул он.

Эксперт считает, что за атакой стоят конкретные коммерческие интересы.

"Цель – подорвать доверие к действующей аптечной системе и пролоббировать радикальное изменение правил игры, в частности разрешить продажу лекарственных средств в магазинах и киосках. И тем самым перераспределить доходы, изменить фармацевтическую индустрию и поставить под удар пациентов", – заявил Голобуцкий.

Он добавил, что европейская практика, которую стоит внедрять в Украине, предусматривает возможность продажи вне аптек, в частности на лицензированных АЗС, только ограниченного перечня безопасных препаратов, который четко регламентируется.

